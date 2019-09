Plus de 2000 personnes réservent un accueil triomphal à Félix Tshisekedi au Palais 12

Félix Tshisekedi, un ex-opposant et fils d'opposant - son père, Etienne, est décédé à Bruxelles le 1er février 2017 à l'âge de 84 ans et lui-même a longtemps vécu en Belgique - a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle controversée du 30 décembre dernier. Il a succédé le 24 janvier à Joseph Kabila Kabange, qui était au pouvoir depuis dix-huit ans mais qui a conservé un large contrôle sur la politique congolaise à l'issue d'autres scrutins (législatif, provinciaux et sénatoriaux).

Le président Tshisekedi à Anvers - © JONAS VAN BOXEL - BELGA

Port et diamants à Anvers

Avant cette soirée de rencontre à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi a visité le Port d'Anvers, en compagnie du bourgmestre Bart De Wever et de l'échevine du Port Annick De Ridder. Un protocole de collaboration a été signé dans le but de renforcer les liens entre le port anversois et son équivalent de Matadi, le principal port de la République démocratique du Congo (RDC), dans l'ouest du pays.

Ce texte engage le Port d'Anvers à étudier la façon de mettre sur pied une autorité portuaire en RDC. Cet organe devrait assurer la gestion des relations publiques et privées des ports, améliorer le rayonnement de ceux-ci et attirer des investisseurs. Les autorités du Port d'Anvers enverront bientôt une délégation en RDC afin de réaliser un audit et de déterminer ce qu'il reste à faire pour la rédaction d'un projet de loi.

A Anvers, le président congolais a également visité le port et l'Institut de médecine tropicale ainsi que le quartier des diamantaires. Là aussi, un accord de coopération a été signé.

Le secteur diamantaire anversois place de grand espoirs dans le nouveau chef d'Etat congolais dans le but de relancer le commerce entre les deux pays dans ce secteur. Les relations politiques troublées de ces dernières années ne lui ont en effet pas fait du bien. "Le président Tshisekedi désire une plus grande transparence et une meilleure traçabilité des minéraux. Anvers, avec son marché compétitif, est le partenaire idéal à cet égard", assure Ari Epstein, CEO de l'Antwerp World Diamond Centre (AWDC).

Afin de réactiver le partenariat entre les deux pays dans ce secteur, Félix Tshisekedi et l'AWDC ont signé mercredi un "memorandum of understanding" centré sur l'échange d'informations et l'innovation technologique. Le programme déjà existant et consistant à donner à Anvers des formations aux fonctionnaires congolais en matière d'estimation de valeurs et de processus administratif, sera étendu.

La République démocratique du Congo est le dixième producteur de diamants le plus important au monde et 40% de l'extraction de diamants bruts est routée vers Anvers. "Nous voulons voir ce chiffre augmenter", explique Ari Epstein. Le secteur anversois veut faire la différence par son expertise, ce qui permettra de fixer les prix de façon transparente et correcte. La RDC fournit principalement du "diamant industriel" destiné aux applications médicales et à la technologie informatique.