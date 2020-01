Plus de 10 millions de jeunes ont participé à Erasmus en 30 ans

Au cours des 30 dernières années, plus de 10 millions de jeunes ont participé à un échange ou à un projet dans le cadre d'Erasmus+ ou de l'un des programmes qui l'ont précédé, a indiqué la Commission européenne mardi.

Lancé en 1987, le programme européen qui permet aux jeunes d'aller se former ou étudier à l'étranger, et qui finance des projets sportifs et d'activités transfrontières, est devenu l'une des actions les plus populaires de l'Union européenne.

En 2018, Erasmus+ a "favorisé la mobilité de plus de 850.000 étudiants, apprentis, enseignants et animateurs socio-éducatifs". Cette année-là, son budget a atteint 2,8 milliards d'euros, un record. Il a servi à financer des bourses pour les étudiants en déplacement mais aussi des projets de coopération et des évènements sportifs.

Sur l'année académique 2017-2018, 9.578 étudiants du supérieur et apprentis belges sont partis à l'étranger grâce à Erasmus+, avec pour destinations favorites l'Espagne, devant la France et le Royaume-Uni. Dans l'autre sens, nos universités et écoles ont accueilli 12.008 jeunes venant de l'étranger, tout cela sans compter les échanges parmi les professeurs et le personnel.

La Belgique fait partie des participants aux programmes Erasmus depuis ses tout débuts, en 1987. Ils n'étaient alors que 11, et sont désormais 34 (les 28 États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie), avec possibilité pour d'autres pays d'être partenaires.

Le programme Erasmus+ actuel couvre la période 2014-2020, ce qui correspond à un budget pluriannuel de l'UE. Dans le cadre de la programmation budgétaire 2021-2027, actuellement en (difficile) négociation, la Commission a proposé de doubler le budget total réservé à ce programme, pour le porter à 30 milliards.