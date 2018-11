Plus de 10.000 migrants arrivés en Espagne en octobre, une première

En octobre, plus de 10.000 migrants sont arrivés en Espagne, rapporte l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), relayée par Die Welt. Jamais autant de migrants n'avaient débarqué en Espagne en un seul mois.

Le mois dernier, l'OIM a recensé 10.042 arrivées en Espagne, 1003 en Italie et 3.338 en Grèce. Sur 100 000 migrants arrivés par la Méditerranée depuis le début de l'année, près de la moitié sont arrivés en Espagne. L'Espagne a vu débarquer plus de migrants en 2018 que pour toutes les années 2015, 2016 et 2017.

L'Espagne continentale mais aussi les enclaves espagnoles du Maroc sont des portes d'entrée privilégiées des migrants, principalement sub-sahariens, à la suite du resserrement de la politique d'immigration en Italie.