Plus de 1.500 migrants secourus au large de la Libye ces derniers jours

Plus de 1.500 migrants ont été secourus au large de la Libye ces derniers jours, et pour la plupart conduits en Italie, lors d'opérations qui ont été marquées par au moins 11 morts et où les ONG ont joué un rôle essentiel.

Cette nouvelle vague de départs est intervenue alors que la Cour de Cassation à Rome doit se prononcer mardi matin sur le placement sous séquestre du Iuventa, le navire de l'ONG allemande Jugend Rettet, saisi en août 2017 sur des soupçons d'aide à l'immigration clandestine.

Vague de départ loin des records

Au total, les gardes-côtes italiens ont coordonné le secours de 169 migrants le 18 avril, puis d'environ 400 samedi, 500 dimanche et plusieurs centaines lundi. Tous ces migrants ont débarqué lundi en Italie ou devaient le faire dans les jours suivants.

En revanche, 263 migrants secourus dimanche par les gardes-côtes libyens ont été reconduits en Libye, de même que les 11 personnes qui se sont noyées quand leur canot s'est renversé mais dont les compagnons d'infortune ont pu récupérer les corps.

Cette vague de départ est très loin des records de ces dernières années, mais elle représente un pic important dans la mesure où l'Italie n'avait enregistré que 7.800 arrivées sur ses côtes depuis le 1er janvier, soit une baisse de près de 80% par rapport à la même période en 2017.

Concernant le Iuventa, s'appuyant sur le témoignage et les images de deux anciens policiers présents sur un autre bateau, la justice accuse les secouristes allemands de s'être entretenus avec les passeurs et d'avoir ramené après un sauvetage une barque en bois vers la Libye, où elle a été réutilisée.

Mais une étude du collectif Forensic Oceanography publiée vendredi, basée sur des plans plus larges et les échanges radio lors des opérations contestées, a réfuté les accusations, montrant par exemple que la barque en bois vide "ramenée vers la Libye" était en fait tractée dans la direction opposée pour ne pas déranger d'autres opérations de secours.