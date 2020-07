Pluralisme médiatique en Hongrie : "Le site d'information Index jouait son rôle de chien de garde de la démocratie"

"Peu à peu, on voit disparaître en Hongrie les rares médias indépendants par rapport au gouvernement et en particulier au Fidesz, le parti de Viktor Orban", observe Ricardo Gutiérrez.

De fait, jusqu’à récemment, le portail Index.hu faisait partie de la poignée de sites internet qui continuent de revendiquer une indépendance éditoriale en Hongrie. "C’est un site d’information, sans doute l’un des plus indépendants qui est devenu, peu à peu, l’une des sources les plus importantes dans le paysage médiatique hongrois", analyse encore Ricardo Gutiérrez. "Il jouait parfaitement son rôle de chien de garde de la démocratie. Sans qu’il soit pour autant un média d’opposition ou militant, c’était un îlot de résistance dans un paysage médiatique aujourd’hui très contrôlé par le gouvernement, par l’intermédiaire d’une série d’oligarques prioritaires de médias".

La reprise en main des médias par des oligarques

Car les changements au sein d'Index rappellent le scénario des reprises en main subies par d'autres organes de presse ces dernières années : le site d'information Origo, qui publiait régulièrement des enquêtes mettant en cause des proches du gouvernement, tout comme l'ex-hebdomadaire économique de référence Figyelo, ont été acquis par des proches du parti Fidesz, leurs équipes remaniées et leur contenu aligné sur les messages du gouvernement.

Fin 2016, c'était le quotidien d'opposition Nepszabadsag, l'un des principaux du pays, qui cessait du jour au lendemain sa parution avant d'être racheté par l'oligarque Lorinc Meszaros, intime de Viktor Orban.

Pour finir, en 2018, quelque 500 médias nationaux et locaux, tous ouvertement pro-gouvernementaux, ont été regroupés au sein d'un consortium destiné à "veiller à la préservation des valeurs nationales".

Ces rachats de pans entiers du secteur des médias privés par des proches du pouvoir expliquent en partie le mauvais classement mondial de la liberté de la presse publié par les ONG comme Reporters sans frontières ou Freedom House.

On peut difficilement accuser directement Viktor Orban

Ces médias seraient devenus davantage les relais de la politique du gouvernement que les garants d’un système démocratique.

"Malheureusement, le cas d’Index est un épisode de plus qui s’inscrit dans une vaste stratégie qu’on dénonce depuis cinq ans", explique Ricardo Gutiérrez. "Une stratégie qui n’est pas évidente à combattre, car le gouvernement hongrois n’agit pas comme en Turquie ou d’autres pays, où les journalistes sont emprisonnés. Le gouvernement hongrois est beaucoup plus subtil, plus intelligent. Il agit sournoisement. Sa stratégie est plutôt de contrôler financièrement les médias par l’intermédiaire de la publicité institutionnelle ou privée, et aussi par l’intermédiaire de la propriété des médias. Il est même arrivé que des oligarques rachètent des médias, pour les fermer. Cela a été le cas du quotidien d'opposition Nepszabadsag.

Mais on peut difficilement accuser directement Viktor Orban d’être à la source de ce grand congloméra national qui intègre près de 90% de la presse diffusant un contenu essentiellement pro-gouvernemental…puisque ce sont des acteurs privés qui l’ont créé... Il y a une stratégie d’état de destruction du pluralisme médiatique par l’intermédiaire d’acteurs privés. Et celui qui contrôle le système, c’est Viktor Orban. En ce sens, le droit fondamental des citoyens à accéder à une information libre et indépendante n’est plus garanti en Hongrie".

Pour autant, la crique est-elle censurée ? Les enquêtes journalistiques sont-elles empêchées ?

"Il reste de nombreux médias qui ne sont pas pro-gouvernementaux mais qui ont très peu de moyens. Trop peu de moyens pour pouvoir mener des enquêtes approfondies. Ils critiquent le gouvernement mais leur production est à faible tirage. Cela permet au gouvernement de dire qu’il existe un pluralisme médiatique… Mais c’est un pluralisme de façade", affirme encore Ricardo Gutiérrez.