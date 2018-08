Pluies torrentielles au Japon, 8000 personnes doivent évacuer

De fortes pluies ont frappé le nord et le centre du Japon vendredi matin, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Des milliers d'habitants ont reçu l'ordre de quitter leur domicile, ont déclaré les autorités.

La ville de Nanao a notamment envoyé des ordres d'évacuation à environ 8.000 habitants à cause du débordement du fleuve Kumaki dans la matinée.

Sur l'île d'Awashima en mer du Japon, de fortes pluies ont provoqué environ vingt glissements de terrains, a rapporté la chaîne de télévision NHK. D'après la même source, la mousson a entraîné de fortes pluies dans les préfectures de Yamagata et Ishikawa, avec des précipitations de 71 millimètres de l'heure à Shika et 53 millimètres à Nanao.

Ces pluies devant se poursuivre dans de vastes zones du pays, l'Agence météorologique nationale a mis en garde contre de possibles coulées de boue, inondations et débordement de rivières.

En juillet déjà, de fortes pluies avaient frappé l'ouest du Japon, provoquant des inondations massives et des glissements de terrain et tuant plus de 220 personnes en détruisant des maisons et des routes.