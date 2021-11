Plénum en Chine : Xi Jinping au même rang que Mao Tsé-toung et Deng Xiaoping ?

L’histoire de la Chine continue de s’écrire. Et un nouveau chapitre s’ouvre aujourd’hui. Pendant quatre jours. Quatre jours pour un siècle d’Histoire. Le Parti communiste chinois (PCC) entame sa plus importante réunion de l'année qui doit inscrire dans le marbre la vision historique du président Xi Jinping. Au pouvoir depuis neuf ans, l'homme fort de Pékin s'apprête dans un an à obtenir un troisième mandat à la tête du PCC, renforçant encore sa stature de dirigeant le plus puissant du pays depuis le fondateur du régime communiste, Mao Tsé-toung, au pouvoir de 1949 à 1976.

Un plénum avant un troisième mandat ?

Sans attendre le XXe Congrès de l'automne 2022, le PCC rassemble jusqu'à jeudi son Comité central, son "parlement" qui ne s'est pas encore réuni cette année. "Le Plénum, c’est la préparation du congrès. Ce qui est très important, c’est que c’est très rare. Ce n’est que le troisième grand rendez-vous de ce genre." explique Jean-Philippe Béja est sinologue, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au Centre d'études et de recherches internationales. Durant les cinq années qui séparent deux congrès, le Parti tient sept plénums, le sixième étant traditionnellement consacré à l’idéologie. Mais, fait exceptionnel, Xi Jinping va, cette fois, faire adopter une résolution sur l’histoire du Parti. "Des Plénums comme celui-là, il n’y en a eu que deux dans l’histoire du pays. Le premier a conforté le pouvoir de Mao Tsé-toung en 1945. Le deuxième a conforté le triomphe de Deng Xiaoping en 1981. Dans ces deux grands rendez-vous, on critiquait des erreurs du parti. Aujourd’hui, il semble clair qu’on prépare les esprits à la réélection de Xin-Jinping lors du prochain congrès du parti à l’automne prochain." Comme à l'accoutumée, ce plénum se déroule à huis clos, loin du regard des médias étrangers. Les 370 membres de la commission sont à Pékin pour une assemblée de quatre jours discutant "d'une résolution historique". Et pour Jean-Philippe Béja, il ne faut pas attendre grand-chose de ces quatre jours de plénum : "Ils annoncent quatre jours de discussions et de négociations mais tout a déjà été décidé. Ils n’auront qu’à acter tout ce qui a déjà été décidé."

Mao, Deng et Xi

Xi Jinping, surnommé l’"Empereur rouge", rêve d'un pouvoir absolu, souhaitant écarter la voie d'une libéralisation du régime dont il craint qu'il connaisse le sort de l'Union soviétique après la Perestroïka. "Cette résolution s'inscrit à l'évidence dans la démarche de Xi Jinping visant à prolonger sa présence à la tête du parti après le XXe congrès", observe Alice Ekman, analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (EUISS). Même analyse pour le sinologue Jean-Philippe Béja : "Je pense que l’objectif du Parti, c’est de faire de Xi Jinping LE troisième homme fort de l’histoire du pays. Le premier, c’était Mao, le fondateur du régime. Le deuxième, Deng Xiaoping, le fondateur des réformes qui ont fait de la Chine la deuxième puissance économique mondiale. Et désormais, Xi Jinping voudrait bien apparaître comme le fondateur de la prospérité et de la grandeur de la Chine." Il y aurait donc Mao, Deng et Xi. "Avec ce plénum, Xi Jinping se place au même rang que Mao-Tsé-toung et Deng Xiaoping. Il tend même de plus en plus à effacer la trace de Deng XiaoPing pour se positionner comme celui qui poursuit le grand projet de reconstruction nationale de la Chine. Et il a déjà indiqué à la population chinoise que cela ne se fera pas sans lui.", analyse Thierry Kellner, spécialiste de la politique étrangère de la Chine au département de Science Politique à l’ULB. A l’époque, Deng Xiaoping en avait profité pour tourner la page du maoïsme en critiquant les excès de son prédécesseur, comme l'industrialisation à marche forcée du "Grand bond en avant" et le chaos de la "Révolution culturelle". Xi Jinping "va-t-il faire à Deng ce que Deng a fait à Mao en critiquant les excès de la politique de réformes et d’ouverture ?", s'interroge le sinologue Chris Johnson, du Center for Strategic International Studies, un centre de réflexion de Washington. Xi Jinping pourrait se laisser tenter par "l’effacement de traits d’histoire de la Chine ". "Ce qu’il veut surtout effacer, ce sont les épisodes négatifs pour le Parti communiste. On ne peut plus non plus critiquer les héros et les martyres du parti. On met en avant la figure de Mao Tsé-toung.", poursuit Thierry Kellner.

Le secteur privé mis au pas ?

Même analyse pour Chris Johnson. Selon lui, Xi Jinping pourrait profiter de cette résolution pour "faire le ménage dans les moments de l'histoire qu'il n'aime pas", notamment les excès des réformes économiques lancées à la fin des années 1970. Cela s'inscrirait dans la logique de la mise au pas du secteur privé ces derniers mois, comme l'économie numérique ou l'immobilier, dont l'un des grands noms, le promoteur Evergrande, est au bord de la faillite à la suite d'une nouvelle réglementation gouvernementale sur l'endettement. "Le poids du PCC dans l'économie s'est renforcé très rapidement ces trois dernières années. Le processus de libéralisation engagé par les dirigeants précédents est fondamentalement remis en cause", observe Alice Ekman, auteur de "Rouge vif, l'idéal communiste chinois". Pour Thierry Kellner de l’ULB : "En Chine, on est face à une structure qui est un ‘Parti-Etat’. En clair, c’est le Parti qui décide. Donc, tout ce qui peut faire de l’ombre au pouvoir doit être remis au pas. Le secteur privé et les géants du Net n’y échappent pas. De même que pour le contrôle de la société civile, celui des ONG, des milliardaires et des célébrités, également."

La pensée de Xin Jinping

Et la mise en avant de l’idéologie se fait dès le plus jeune âge. " La ‘Pensée de Xi Jinping’ fait désormais partie du cursus scolaire et est introduite dès l’école primaire. Cela lui permet de se mettre en avant et d’assurer encore un peu plus le culte de sa propre personnalité. " poursuit Thierry Kellner, spécialiste de la politique étrangère de la Chine au département de Science Politique à l’ULB.

L’empereur rouge à la retraite ?

Mais un point d’interrogation demeure. Xi Jinping a 68 ans. Ne devrait-il pas déjà être à la retraite ? " C’est un peu plus compliqué " analyse Jean-Philippe Béja est sinologue, politologue, directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur au Centre d'études et de recherches internationales. "Il a 68 ans. Il est censé prendre sa retraite. Théoriquement, il n’aurait d’ailleurs pas dû faire plus de deux mandats. Ce n’est pas une règle écrite pour le parti. C’était une règle pour la présidence de la République. Mais il l’a fait abolir. C’était une coutume de ne faire que deux mandats. Tout le monde a déjà compris qu’on s’oriente donc vers un troisième pour l’homme fort du pays."

