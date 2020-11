Plan de relance de l'UE : dernière ligne droite vers un pré-accord ?

Les négociations entre le Parlement européen et la présidence allemande du Conseil de l'UE (États membres) sur le budget 2021-2027 de l'UE, auquel sera adossé le plan de relance post-coronavirus, doivent reprendre ce mardi en début d'après-midi. Ce pourrait être la dernière ligne droite de ces difficiles pourparlers.

L'équipe de négociateurs du Parlement européen, emmenée par l'ancien ministre belge des Finances Johan Van Overtveldt en tant que président de la commission des Budgets, a d'ores et déjà annoncé une conférence de presse à 15h30 sur un résultat possible.

Bien en retard sur la Commission et le Parlement, les dirigeants de l'UE étaient parvenus dans la douleur, le 21 juillet dernier, à fixer leur position de négociation sur la programmation budgétaire 2021-2027 (1074,3 milliards d'euros) et l'instrument de relance Next Generation EU (750 milliards), en recourant à un emprunt commun inédit à cette ampleur. Plus de deux mois et onze sessions de négociations n'ont pas permis de dégager un pré-accord avec la présidence allemande du Conseil de l'UE.

Par rapport au consensus de juillet entre chefs d'État et de gouvernement, les eurodéputés veulent renforcer des programmes de santé, d'éducation ou de recherche. Ils veulent aussi consolider davantage le recours à de nouvelles ressources propres. Un rapporteur parlementaire, l'économiste français Pierre Larrouturou (S&D), s'est d'ailleurs lancé il y a deux semaines dans une grève de la faim pour l'instauration d'une taxe sur les transactions financières (TTF).