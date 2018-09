Pierre Moscovici veut accélérer la réforme de la zone euro face à la montée des nationalistes

Le Commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douanes, Pierre Moscovici, a appelé ce jeudi à achever cette année la réforme de la zone euro, avant les européennes de mai qui pourraient laisser un panorama politique "fragmenté" à cause de la montée des forces nationalistes et eurosceptiques.

"Nous devons absolument concentrer nos efforts à réformer la zone euro" et "conclure en décembre", a dit le Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, en visite à Madrid.

Les ministres de la zone euro se réunissent vendredi à Vienne

Est actuellement en débat le renforcement du Mécanisme européen de stabilité -- un fond de sauvetage utilisé en cas de crises financières -- pour qu'il serve non seulement à secourir des pays en difficultés mais aussi en cas de défaillance de grandes banques jugées systémiques (dont la faillite causerait des troubles importants mondialement).

Il s'agit également d'achever la dénommée Union bancaire, avec la création d'un système européen de garantie de dépôts des épargnants, mais l'Allemagne notamment se montre réticente.

Une autre mesure plus ambitieuse, la création d'un budget conjoint pour les 19 pays de la zone euro défendue par le président français Emmanuel Macron se heurte à l'opposition frontale des Pays-Bas, de la Finlande ou des pays baltes.

Pour Pierre Moscovici, les élections européennes de mai "verront chuter le soutien aux partis traditionnels" au bénéfice de partis eurosceptiques et nationalistes.

Le Commissaire européen a dit avoir "davantage confiance" dans le spectre politique actuel. A son côté, la nouvelle ministre espagnole de l'Economie, Nadia Calviño, a fait valoir qu'"il faut profiter de ce moment" de croissance économique dans la zone euro pour mener les réformes à leur terme.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, Pierre Moscovici a par ailleurs indiqué qu'il envisageait de se présenter comme candidat socialiste à la présidence de la Commission européenne, bras exécutif de l'UE. "Je le déciderai quand le moment sera venu, dans les prochaines semaines", a dit Pierre Moscovici, 60 ans, ancien ministre de l'Economie sous la présidence du socialiste français François Hollande.