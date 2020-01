Philippines : qu'est-ce qu'une éruption explosive ?

Dans un volcan, la roche en fusion qui remonte des profondeurs du manteau terrestre se retrouve dans ce qu’on appelle la chambre magmatique. Là, des gaz forment des bulles qui remontent à la surface en poussant le magma vers l’extérieur. Quand le magma est très visqueux, ou quand il entre en contact avec de l’eau comme sur le volcan Taal, il se fragmente et les bulles ont du mal à se libérer. C’est comme si vous faisiez bouillir de la purée par exemple. La pression monte, et quand les bulles arrivent à l’air libre, elles éclatent violemment.

Éruptions effusives

L’autre type d’éruption volcanique, c’est l’éruption effusive. Pour reprendre un exemple de la vie de tous les jours, c’est comme si vous faisiez bouillir du lait. Le magma est plus liquide et les bulles de gaz qui remontent à la surface poussent "gentiment" le magma vers l’extérieur. Il change alors de nom et devient de la lave. C’est lors d’éruptions effusives qu’on assiste à ces coulées de lave assez lentes et qui font souvent beaucoup moins de victimes que les éruptions explosives, même si elles restent très impressionnantes.

Éclairs au sommet du volcan

Autre particularité de l’éruption du Taal, on a assisté à la formation d’éclairs au sommet du volcan. Ils s’expliquent en fait par l’abondance de toutes petites particules de cendre. En se frottant les unes aux autres, ces particules fines génèrent une charge électrique qui provoque les éclairs, une fois qu’elles se retrouvent à l’air libre.