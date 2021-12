Philippines : le puissant typhon Rai fait au moins cinq morts

Le typhon Rai, le plus puissant à frapper les Philippines cette année, a déraciné des arbres, provoqué l'effondrement de lignes électriques et inondé des villages à travers l'archipel vendredi, laissant au moins cinq morts derrière lui.

Plus de 300.000 personnes ont dû fuir leurs domiciles depuis jeudi à cause du typhon, et environ 18.000 étaient encore réfugiées dans des abris vendredi après-midi, selon l'Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines. Le typhon a interrompu les communications dans certaines zones et arraché les toits des bâtiments.

Le typhon Rai s'approchait vendredi après-midi du nord de l'île de Palawan, destination touristique populaire. Il devait s'éloigner dans la nuit de vendredi à samedi et passer au-dessus de la mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam. "Nous commençons seulement à avoir une vision globale de la situation, mais il est clair que la dévastation est très répandue", a déclaré Alberto Bocanegra, chef de la Croix Rouge et du Croissant Rouge aux Philippines.

Rai était qualifié de "super-typhon" - l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 aux Etats-Unis - lorsqu'il a touché terre jeudi, sur l'île touristique de Siargao, accompagné de vents de 195km/h. Vendredi, la vitesse du vent s'était abaissée à 155km/h, a annoncé l'Agence météorologique des Philippines.

L'Agence nationale des catastrophes a souligné qu'il était trop tôt pour déterminer l'étendue des dommages à travers le pays. "