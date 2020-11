Philippines : l'impitoyable guerre contre la drogue a fait près de 8.000 morts en quatre ans

Philippines: la police abat 32 trafiquants présumés lors de la journée la plus sanglante de la... Dans la première grosse opération du genre lundi soir, la police de la province de Bulacan, voisine de la capitale, a annoncé avoir tué 32 personnes. Tandis que les défenseurs des droits dénonçaient le raid, Duterte, le président philippin, a félicité les policiers concernés et appelé leurs collègues à les imiter. "Si on pouvait tuer 32 personnes par jour, on pourrait peut-être réduire ce qui va mal dans ce pays". Images tournées dans la province de Bulacan, ce 16 août