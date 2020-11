Philippines : des milliers d’habitants fuient avant le cinquième cyclone en un mois

Des milliers d’habitants de l’île principale de Luzon, qui abrite la région métropolitaine de Manille, la capitale des Philippines, ont fui leurs habitations mercredi et se sont réfugiés à l’approche d’un autre typhon, le cinquième cyclone à frapper l’île en un mois seulement, ont indiqué les autorités locales.

Des vents destructeurs et de fortes pluies pilonnaient déjà les provinces sur la trajectoire du typhon Vamco, qui devait toucher terre soit mercredi soir, soit jeudi matin, a indiqué le bureau météorologique.

Le typhon se dirigeait vers la côte est du pays à une vitesse de 20 km/h. Il "pourrait atteindre son intensité maximale de 130-155 km/h avant de toucher terre", prévient le bureau météorologique. "Il pourrait s’affaiblir légèrement en traversant la partie continentale de Luzon. Cependant, il est probable qu’il reste un typhon tout au long de sa traversée."

Vamco frappera les mêmes zones que celles qui ont été touchées par trois typhons et une violente tempête tropicale depuis octobre. Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 3 millions de personnes ont été affectées par ces quatre cyclones précédents. De nombreuses zones touchées n’ont toujours pas d’électricité et les maisons et infrastructures endommagées doivent encore être réparées.