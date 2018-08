Philippines: comme au spectacle, le président Duterte assiste à une séance de destruction de voitures de luxe... au bulldozer

César et Caligula s'amusaient de combats de gladiateurs; Philippe le Bel, de joutes équestres; pour Abraham Lincoln, c'était l'opéra; et Berlusconi, plutôt le "bunga-bunga". Le président philippin Rodrigo Duterte, semblerait-il aimer un spectacle qui consisterait à... écraser des voitures avec des bulldozers? Duterte, au pouvoir depuis 2016, connu pour sa brutalité et sa diplomatie au langage "fleuri", est loin d'être tendre avec la corruption. Qui serait présente notamment dans les services douaniers de l'archipel. Pour bien montrer sa volonté de lutter contre cela, il a donc organisé des scènes de destruction de ces voitures dans plusieurs endroits. Dont ici, à Port Irène, dans le nord du pays.

Le très autoritaire président livre également une guerre terrible et meurtrière contre les narcotrafiquants. 4 000 décès seraient déjà à mettre à l'actif de ce combat sans pitié et d'une violence inouïe. Mais peu importe les excès pour le chef de l'état (de toute façon, il a annoncé un retrait des Philippines de la Cour pénale internationale), la fin justifie les moyens.

Revenons à nos pistons. D'abord, une petite tournée d'inspection des belles cylindrées. Les carrosseries des Porsche, Lamborghini et grosses motos sont rutilantes. 68 engins. Prix estimé: entre 3 et 4 millions d'euros. Aucune taxe n’aurait été payée lors de leur arrivée aux postes de douane du pays.