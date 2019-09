Le ministre de la mer du Nord Philippe De Backer à l'ONU: "Le combat de Greta est le bon"

Alors que le rapport du GIEC était présenté aujourd’hui, une conférence des "Blue Leaders", les "Leaders bleus" était organisée à New-York en marge de l’Assemblée Générale des Nations-Unies. L’occasion d’y croiser la jeune militante suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Mais aussi Philippe De Backer, le ministre belge de la mer du nord.

Que retenir de cette conférence sur la montée des océans ?

Philippe de Backer: Je pense qu’il faut retenir deux choses : d’abord le nouveau rapport du GIEC. Des scientifiques, comme moi, qui mettent un rapport basé sur des faits, c’est très important. Et deuxièmement, il n’est pas trop. Malgré tout, il faut être plus ambitieux. C’est le message transmis aujourd’hui par la Belgique.

Qu’est-ce qui ressort de cette conférence ?

La Belgique a pris ces responsabilités. On a fait beaucoup de choses. On a, par exemple, protégé 35% de notre mer du nord et on a demandé de protéger au niveau international la protection de 30% de tous les océans. Il y a beaucoup de leaders qui ont aussi pris cet engagement. L’autre aspect intéressant, c’est d’investir dans la protection des mers et des océans. Et la Belgique est l’un des pionniers. Nous avons fait un plan marin pour la mer du nord, par exemple.

Comment on arrive à protéger les mers et les océans ?

Il faut ne pas toucher les océans. Ensuite, les armateurs jouent un rôle important. Il y a 3% des gaz à effet de serre qui sont produits par eux. Et dans ce domaine, la Belgique est l’un des leaders en demandant des réductions de ces gaz dans le port d’Anvers, par exemple.

Il y aujourd’hui les conclusions de ce nouveau rapport du GIEC. Que faut-il en retenir ?

La science est claire. Il ne faut plus discuter les faits. Tout le monde a son opinion sur le changement climatique mais les faits sont là. Ils nous obligent à agir et plus qu’avant. Il est important d’être ambitieux. Pas seulement parler mais aussi prendre des actions.

Greta Thunberg était présente aujourd’hui. Que pensez-vous de sa personnalité et de son combat ?

Je pense que les messages délivrés par les scientifiques sont clairs. Il faut agir et c’est au monde politique de le faire. C’est ce qu’elle est venue rappeler encore aujourd’hui. Je ne suis pas ultra-alarmiste. Il y a encore des choses à faire. Il faut agir plus vite, il faut être ambitieux et investir. On doit aussi trouver des solutions ensemble, entre le secteur public et le privé, les ONG, tout le monde doit aller dans le même sens.

Que pensez-vous de son combat ? Elle ne va pas parfois trop loin ?

Je pense que son combat est bon. Sur la forme, il n’y a rien à dire. Sur les moyens de mener son combat, il y a souvent des discussions. Mais au niveau belge, on a montré qu’on allait dans le bon sens.

Au niveau de sa personnalité, vous êtes plutôt pro ou anti Thunberg ? "

Il ne s’agit pas d’être pro ou anti. La question, c’est de savoir si on est capables de mettre en œuvre les directives signées lors de l’accord de Paris. Et tous les leaders agir. Et c’est ce qu’elle est venue rappeler.

Elle a raison d’interpeller les politiciens et les leaders du Monde de cette manière ?

Il y a encore certains pays qui ne comprennent pas l’enjeu. Aujourd’hui, on a 20-25 pays qui ont compris, qui ont déjà agi ou qui vont le faire. Mais il faut encore convaincre les autres.