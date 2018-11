Peuples-racines: les Sentinelles ne sont pas seules au monde

Hier, un touriste américain qui avait tenté de fouler l'île d'une tribu autochtone a été tué à coups de flèches. Isolée sur une île de l'archipel des Andaman, au large de l'Inde, la tribu des Sentinelles se protège farouchement du monde extérieur. Le contact avec un étranger aurait d'ailleurs pu décimer cette tribu qui ne compte plus que quelques dizaines de membres.

De par le monde, les peuples autochtones voient leur existence menacée et leurs droits bafoués : colonisation des terres, destruction des forêts nourricières, pollution environnementale, négation des cultures et des identités socio-politiques. Pygmées d’Afrique, Aborigènes d’Australie, Amérindiens d’Amazonie, Négritos d’Asie du Sud-Est sont menacés de disparition physique et culturelle.

Patrick Bernard est ethnologue et cinéaste. Il s’est lancé dans la réalisation de documentaires sur les derniers peuples chasseurs-cueilleurs de la planète .Il les surnomme d’ailleurs les " peuples-racines ". Il avait approché les Sentinelles des îles Andaman en 1992, à bord d’une pirogue. Mais l’ethnologue a été repoussé par une volée de flèches. La tentative du touriste américain d’approcher les Sentinelles est, selon lui, une " imbécillité qui aurait pu coûter cher à l’ensemble de la tribu. "

Combien reste-il de peuples-racines ?

Les ethnologues considèrent qu’il reste moins d’une centaine de petites communautés de chasseurs-cueilleurs de par le monde. De 60 à 80 clans de 10 à 50 personnes, qui conservent ce mode de vie itinérant. La plupart de ces groupes vit dans la foret amazonienne. D’autres sont répartis dans l’archipel des Andaman (Inde) où vivent d’ailleurs les Sentinelles. En Afrique, on retrouve les Pygmées, et les Bushmen de Tanzanie. D’autres peuples ont été sédentarisés comme les Mlabri (Thaïlande, Laos), les Papous (Papouasie-Nouvelle Guinée, Irian Jaya), les Punan (Bornéo), les Kubu (Sumatyra).

Il existe d’autres groupes non-contactés en Amérique du sud. Certains ethnologues connaissent leur existence mais gardent le secret pour éviter que les sectes évangéliques s’en approchent.

Un mode de vie menacé

Entre 2000 et 2010, 80% des chasseurs-cueilleurs ont disparu. En 2015, on a atteint 90%. En 2020, leur mode de vie sera définitivement condamné. Concernant les éleveurs, qui comme en Afrique de l'Est ou de Mongolie ont besoin de très grands espaces, la fin du nomadisme est programmée pour 2030. En les sédentarisant, on les marginalise et on les paupérise.

Brésil : un président contre les Indiens

L’élection de Jair Bolsonaro est une catastrophe pour les communautés autochtones et les défenseurs de l’environnement. Le nouveau président brésilien veut supprimer la sanctuarisation des territoires indigènes. Il veut ouvrir de larges pans de la forêt amazonienne a l’exploitation minière et à l’agrobusiness. De vastes cultures de soja – souvent OGM, exportées ensuite vers l’Amérique du Nord et l’Europe – remplacent progressivement l’écosystème amazonien et participent à la déforestation.

Bolsonaro, qui doit rentrer en fonction en janvier, a déjà annoncé qu’il ne respecterait les accords de Paris sur le climat que si on lui laissait les mains libres sur l’Amazonie. Il souhaite la reprise des projets de barrages hydroélectriques qui avaient pourtant été suspendus.

Les populations locales d’Amazonie sont déjà les premières exposées aux conséquences environnementales des grands projets énergétiques, comme le barrage du Belo Monte, ou miniers, comme le projet de mine d’or de Belo Sun, une entreprise canadienne. Des cas réguliers de pollutions de l’eau sont déjà constatés de la part d’entreprises industrielles et minières européennes, comme la française Imerys et la norvégienne Norsk Hydro. Ces atteintes déjà graves à l’environnement risquent bien de se multiplier.

Une spiritualité branchée sur la Nature

Ces peuples premiers n’ont que des traditions orales, qui risquent de disparaître avec eux. Or, leur spiritualité est riche et élevée. En Occident, nous avons privilégié l’hémisphère gauche de notre cerveau, pour faire des progrès techniques, scientifiques. Ce faisant, nous avons sacrifié l ‘autre hémisphère, voué aux rapports humains, aux sens, à la spiritualité. Les peuples autochtones eux, vivent en communion avec la Nature dont ils respectent les forces spirituelles et connaissent les remèdes. L’homme occidental s’est pris pour le gérant de la Nature, et il risque de payer très cher cette posture orgueilleuse . Malheureusement, il risque d’ entrainer les peuples autochtones dans sa chute.