Petit gadget pour grands enfants : la voiture qui roule sur l’eau

Fabriquée par trois amis, la voiture est principalement produite avec du matériel local et par des talents locaux en dehors du moteur qui vient du Japon.

C’est le premier véhicule en forme de voiture fabriqué localement et qui peut se conduire sur l’eau.

"Après avoir réalisé la première vidéo sur la voiture, j’ai reçu de bonnes commandes " explique Karim Amin, l’un des inventeurs et concepteurs du véhicule. " Le premier endroit où j’ai lancé le véhicule c’était Marsa Matrouh, puis je suis venu sur la côte nord et si Dieu le veut, nous allons nous étendre à la mer Rouge et à l’extérieur de l’Égypte".

Chaque véhicule prend trois semaines à construire et coûte entre 300.000 livres égyptiennes (16.000 euros) et 700.000 livres égyptiennes (37.000 euros).

Amin et ses amis prévoient de développer davantage " la voiture-bateau " en introduisant de nouveaux modèles amphibiens et en le faisant fonctionner sur terre. Ils visent également à exporter vers les marchés étrangers.