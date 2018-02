Pete Souza, photographe de Barack Obama: "J'étais traité presque comme un membre de leur famille"

Pete Souza et Sonia Dridi, correspondante de la RTBF à Washington. - © Tous droits réservés

"Le jour où j’ai quitté la Maison Blanche, il y avait un certain soulagement et un sentiment d’accomplissement, explique-t-il. Accomplissement car j’ai fait ce travail pendant 8 ans et soulagement car c’est un travail qui est vraiment vraiment très dur. Il faut être disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7… pendant 8 ans ! Donc cela ne me manque pas de ne plus aller à la Maison Blanche tous les jours."

Par contre, Pete Souza a gardé des liens fort avec le personnel de la célèbre Maison. "Les gens me manquent vraiment, c’est ce qui me manque le plus. Pas juste les gens du clan Obama. Il y a tout un groupe de gens qui restent travailler à la Maison Blanche quel que soit le président. Je parle des membres des services secrets, les majordomes, les jardiniers, le chef pâtissier..."

C'est un farceur, il aime taquiner les gens

Le photographe décrit le président Obama, qu’il a pu observer sous toutes les coutures. "C’est quelqu’un de très discipliné. Discipliné dans ses habitudes de travail, son régime, son sport… Il a peut-être un meilleur sens de l’humour que les gens pensent. C'est un farceur, il aime taquiner les gens. Et c’est quelqu’un de décent, de qui j’ai beaucoup appris, dans la façon dont il mène sa vie. Il aime tellement ses filles. Elles ont vraiment grandi à la Maison Blanche et être Père était très important pour lui. Et il faut imaginer la difficulté de maintenir une telle relation avec ses filles lorsque vous êtes l'Homme le plus occupé du monde."

Barack Obama et Pete Souza sont devenus des amis, ils se revoient encore régulièrement. Le photographe nous rappelle qu’il a suivi les premiers pas de l’ancien sénateur de l’Illinois. "Je travaillais pour le 'Chicago Tribune'. J’ai passé deux-trois ans à le photographier donc il a commencé à me connaître professionnellement. Je pense que c’est pour cela qu’il m’a choisi comme photographe. Mais lorsqu’on devient photographe de la Maison Blanche, il faut être là à chaque réunion, chaque événement avec sa famille. Donc notre relation a évolué vers une amitié. Je pense que j’étais traité presque comme un membre de leur famille."

Critique de Trump par photos interposées

Et il assure que lorsqu’ils se revoient, les deux amis ne parlent plus politique. "Bon, peut-être la première fois que je l’ai vu après son départ de la Maison Blanche, oui. Mais sinon, j’étais avec lui lors de son weekend d’anniversaire en août dernier, avec plusieurs de ses amis. Je suis resté avec eux pendant deux jours et il n’y avait aucune discussion politique. On parlait juste de ce qu’il se passait dans la vie de chacun, on s’amusait."