Peste porcine africaine: pourquoi la Tchéquie résiste ?

Le pays est du coup cité en exemple pour sa gestion de la peste porcine africaine. Il faut dire qu'en Europe de l'Est, la maladie est particulièrement virulente dans les pays Baltes mais aussi en Roumanie, en Ukraine, en Pologne. En comparaison, la république Tchèque est parvenue à maîtriser la maladie et à éviter que les élevages de porc ne soient contaminés.

Au total, sur 520 sangliers dans cette zone, plus de 280 ont été retrouvés morts dont 70 % étaient contaminés par la peste porcine africaine. Très peu de cas ont été trouvés en dehors de la zone clôturées. Pour les autorités, cette mesure a donc permis de garder les animaux malades sur un petit territoire et d'ainsi limiter les dégâts.

Pour parvenir à garder l’épidémie sous contrôle, une zone de 57 km² a été clôturée. C'est une zone 10 fois plus petite que le périmètre de sécurité installé en Belgique. L'installation d'une clôture a permis de garder un maximum de sangliers dans la zone " à haut risque " : interdiction de chasse et de nourrissage et interdiction d’entrer dans la zone contaminée ont complété le dispositif.

Aucun porc tchèque touché par le virus grâce au confinement

Les élevages porcins n'ont pas été touchés en Tchéquie - © Tous droits réservés

La région de Zlin compte moins d'élevages de porcs que la Wallonie. Les petits élevages situés dans la zone infectée ont dû être détruits mais les élevages plus importants ont pu continuer leur activité moyennant de strictes mesures de confinement. Un des éleveurs rencontrés nous disait son soulagement d'avoir pu préserver ses bêtes en nuançant toutefois : "Le prix de la viande est en train de baisser. Nous vendons uniquement en circuit court, pour le marché tchèque mais le prix de vente a baissé de 10 % car les intermédiaires doivent faire plus de tests pour s'assurer que la viande est saine et ces coûts entraînent une baisse du prix d'achat de nos porcs." Les autorités tchèques soulignent toutefois que sur les 28 000 échantillons de porcs et de sangliers contrôlés, aucun porc n'a été testé positivement à la peste porcine africaine.