Perte de contact avec un avion de ligne après son décollage de Jakarta, une cinquantaine de passagers à bord

Un avion de la compagnie indonésienne Sriwijaya Air transportant des passagers a perdu le contact après son décollage de Jakarta, indique le ministère du Transport.

Le Boeing 737-500, qui transportait une cinquantaine de passagers, était en route vers Pontianak, sur l’île de Bornéo, selon un porte-parole.

Une enquête a été ouverte en collaboration avec l’Agence nationale de recherches et de secours et le Comité national de la sécurité des transports.

Selon Flightradar24, spécialisé dans l'analyse des données aériennes, il semble que l'avion ait perdu 10.000 pieds d'altitude en moins d'une minute, à peine quatre minutes après avoir quitté la capitale de l'Indonésie.

des bateaux ont été déployés sur le site du "probable" crash d'un Boeing.