Perpignan: un Alphajet de la Patrouille de France sort de piste, son pilote s'éjecte (vidéo)

Un Alphajet de la patrouille de France se crashe à Perpignan - 25/07/2019 Un appareil de la Patrouille de France, prestigieuse formation acrobatique aérienne, est sorti de piste jeudi matin à Perpignan après un entraînement, mais son pilote a pu s'éjecter et est sain et sauf, a indiqué l'armée de l'Air à l'AFP.La patrouille devait se produire jeudi après-midi au dessus de la plage de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) dans le cadre de sa tournée estivale de démonstrations. Le show de jeudi a été annulé et les vols sont suspendus dans l'immédiat, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'Air, le colonel Cyrille Duvivier.