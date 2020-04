Pénurie de viande aux Etats-Unis ? Donald Trump oblige les producteurs à relancer leurs usines

A l’heure où certains restaurants viennent de rouvrir leurs portes dans quelques Etats américains, le président des Etats-Unis, Donald Trump, semble avoir des craintes sur la continuité de l’approvisionnement alimentaire dans le pays. Il y aurait des risques de pénuries de viandes en ces temps de pandémie de coronavirus. En début de semaine, il a signé un décret qui ordonne aux producteurs de viandes américains de maintenir leurs activités malgré les risques d’infections au Covid-19. Donald Trump a invoqué le "Defense Production Act". En clair : en vertu de ce décret, le secteur est désormais considéré comme "un secteur crucial".

Des grandes usines fermées pour cause de Covid-19 Après l’apparition de cas de Covid-19 dans certaines des plus grandes entreprises de production ou de transformation de viande des USA, des sociétés ont fermé leurs sites ou limité leur production dans plusieurs Etats. C’est notamment le cas dans l’Iowa. Au micro de CNN, la gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds (Parti républicain), a déclaré qu’il était "essentiel de protéger les travailleurs, mais aussi de garder les usines de productions ouvertes pour préserver l’approvisionnement de la chaîne alimentaire".

4 images De la viande de chez Tyson Foods dans un supermarché. Illustration. © JOE RAEDLE/Getty Images/AFP

Des "géants" du secteur concernés Le géant américain de la viande Tyson Foods a annoncé ce jeudi la fermeture temporaire d’un abattoir supplémentaire à cause du Covid-19. Son concurrent JBS USA avait annoncé quelques jours plus tôt la fermeture d’une usine abattant 20.000 porcs par jour dans le Minnesota, en plus d’un autre site abattant des bovins à Greeley, dans le Colorado.

4 images L’usine de JBS à Greeley, dans le Colorado. Le site a été fermé par l’entreprise pour tester les travailleurs dans le cadre de la crise sanitaire qui touche les Etats-Unis. © Tous droits réservés

Plus de 6500 travailleurs du secteur infectés Selon le syndicat "United Food and Commercial Workers International Union" représentant les salariés du secteur agro-alimentaire, plus de 6500 travailleurs du secteur de la production de viande ont été infectés par le Covid-19 et plus de 20 usines ont été fermées depuis le début de la crise sanitaire. Le syndicat demande que le décret présidentiel soit accompagné de mesures pour augmenter les tests Covid-19 et les mesures de distanciation sociale dans les usines. "La réalité est que ces travailleurs mettent leur vie en jeu tous les jours pour nourrir notre pays durant cette épidémie meurtrière", a souligné son président Marc Perrone.

"La chaîne alimentaire est menacée" Au micro de CNN, Tom Vilsack, président et administrateur délégué du conseil américain des exportations de produits laitiers, a déclaré : "Je pense que la chaîne alimentaire est menacée dans certaines parties du pays". L’homme est aussi l’ex-ministre de l’Agriculture du gouvernement de Barack Obama de 2009 à 2017.

4 images Illustration. Des vaches dans une exploitation en Californie le 16 avril 2020. © ARIANA DREHSLER/AFP

Des éleveurs sous pression Ces fermetures rendent les éleveurs nerveux. Il devient impossible pour certains de vendre encore leurs porcs, cochons ou bovins. Robert Newcomer, éleveur dans l’Indiana, indique à la chaîne de télévision CBS que cette nervosité vient du fait qu’il doit prendre soin des animaux et du bétail à durée indéterminée. "Nous n’avons plus le choix, nous devons les garder plus longtemps" explique-t-il. Dans le Minnesota, Mike Patterson élève des porcs. Ceux qui devaient partir à l’abattoir restent dans les box et les nouveaux arrivent. Mike Patterson manque donc de place. "Nous avons discuté de l’euthanasie explique-t-il. Nous espérons que nous ne devrons pas retirer certains animaux du système. Nous essayons de faire tout notre possible pour garder ces animaux chez nous."



Des réserves suffisantes de viandes congelées ? L’association Food and Water Watch, qui milite pour une meilleure surveillance de la chaîne alimentaire, dénonce pour sa part des remarques jugées alarmistes des géants de viande sur d’éventuelles pénuries, alors même que les réserves de bœufs et de poulets congelés sont à un niveau élevé. "Il est crucial que l’industrie alimentaire protège ses salariés en fermant des usines quand cela est nécessaire afin d’éviter que l’ensemble de la chaîne alimentaire ne s’effondre", estime un de ses responsables, Tony Corbo, dans un communiqué. Le gouvernement devrait plutôt, à ses yeux, "faire en sorte d’acheminer les abondantes réserves de viande congelées aux magasins et banques alimentaires qui ont en besoin."