Penka: quand la fugue d'une vache devient une affaire européenne

La vache bulgare surnommée Penka a vécu une drôle d'aventure: le 12 mai dernier, elle a fugué et traversé la frontière avec la Serbie sans que les policiers ou les douaniers n'interviennent. Quinze jours plus tard, un fermier serbe a récupéré l'animal et l'a ramenée à son propriétaire. Mais le passage de la frontière en sens inverse ne s'est pas fait sans entraves.

"Les douaniers ont dit qu'elle devait être examinée. Un vétérinaire est venu et a conclu qu'elle devait être tuée sous prétexte qu'elle est sortie des frontières de l'Union européenne avant d'y revenir", explique le propriétaire de Penka, Ivan Haralampiev.

Ivan Haralmpiev lance un appel et 25.000 personnes signeront la pétition. Le musicien Paul McCartney en personne créera même le hashtag #savepenka. La vache bulgare devient ainsi un enjeu européen. La Commission abordera même le sujet dans son 'midday briefing' quotidien.

Aujourd'hui, la vache Penka est en quarantaine mais elle devrait normalement être épargnée.