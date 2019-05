Pelosi: les faits reprochés à Trump pourraient justifier une procédure de destitution

"Impeachment": déclaration de Justin Amash, élu républicain, demande la destitution de D.Trump -... L'élu du Congrès américain Justin Amash a estimé samedi que le président Donald Trump a eu un comportement pouvant conduire à son "impeachment". Il devient ainsi le premier parlementaire républicain à appeler à la destitution du locataire de la Maison Blanche. Journaliste: - "Que pensez-vous des autres libéraux qui pensent que vous devriez vous présenter à la présidence maintenant que vous vous êtes exprimé contre Donald Trump?" - "Je ne pense pas à cela pour l'instant. Je défends la Constitution. C'est mon travail." - "Avez-vous l'impression d'avoir été un peu laissés de côté par vos collègues qui ne suivent pas votre appel à la destitution?" - "non, je ne me sens pas exclu" - "Pensez-vous que d'autres personnes devraient se joindre à vous, d'autres que vos collègues? Quelles ont été vos discussions ..." - "Je pense qu'ils devraient. Mais je veux d'abord m'assurer que tout le monde a lu le rapport attentivement et je ne suis pas sûr que tout le monde l'a fait. En fait que je suis sur que la plupart d'entre eux ne l'ont pas lu. J'aimerais bien qu'ils s'y attèlent d'abord. " - "Qu'est-ce qui vous a poussé à parler? Je veux dire, cela fait au moins quelques semaines que le rapport Mueller a été publié. Qu'est-ce qui vous a décidé à parler maintenant?" - "Eh bien, j'ai pris mon temps pour examiner attentivement et analyser soigneusement le rapport? J'ai pensé que c'était le bon moment pour m'exprimé."