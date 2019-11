Pékin "ne restera pas sans rien faire" si la situation à Hong Kong devient incontrôlable

L'ambassadeur chinois à Londres, Liu Xiaoming, a prévenu lundi que Pékin ne "resterait pas sans rien faire" si la situation devient "incontrôlable" à Hong Kong.

"Je pense que le gouvernement de Hong Kong déploie tous ses efforts pour garder la situation sous contrôle mais si la situation devient incontrôlable, le gouvernement central ne restera certainement pas sans rien faire", a déclaré le diplomate, estimant que la Chine avait "assez de détermination et de pouvoir pour mettre fin au soulèvement".

La mobilisation en cours dans l'ex-colonie britannique depuis plus de cinq mois a basculé la semaine dernière dans une phase beaucoup plus radicale et violente et l'inquiétude monte face à la possibilité d'une intervention chinoise pour régler cette crise politique inédite.

Lundi, des centaines de manifestants retranchés dans un campus étaient cernés par la police. Et samedi, des soldats chinois de la garnison locale de l'Armée populaire de libération (APL) sont sortis dans les rues pour ôter des barricades, une apparition rarissime et fortement symbolique.

Liu Xaoming a aussi mis en garde contre toute "ingérence" étrangère sur Hong Kong, en désignant le Royaume-Uni, ex puissance coloniale, et les Etats-Unis. "Nous voudrions dire à ces forces extérieures que le gouvernement chinois reste déterminé (...) à s'opposer à toute ingérence extérieure dans les affaires de Hong Kong", a-t-il ajouté.