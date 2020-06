Pékin menace de riposter après des sanctions américaines contre ses médias

La Chine a menacé mardi de riposter après la décision des Etats-Unis de classer quatre médias chinois en tant que "missions diplomatiques étrangères", les accusant d’être des "organes de propagande".

Cette décision "expose à la vue de tous l’hypocrisie de la soi-disant liberté d’expression et de la presse dont se vantent les Etats-Unis", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Devant la presse, M. Zhao a appelé Washington à revenir "immédiatement" sur sa décision, "autrement la Chine n’aura d’autre choix que d’adopter une réaction appropriée".

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé lundi avoir demandé la désignation de "quatre organes de propagande supplémentaires de la République populaire de Chine comme missions diplomatiques étrangères".

Partie de ping-pong par médias interposés

Concrètement, cela signifie que les médias concernés devront notifier au département d’Etat la liste de leur personnel et de leurs biens immobiliers.

Cette mesure vise la Télévision centrale de Chine (CCTV), l’agence China News Service (CNS), le Quotidien du Peuple et le Global Times. Elle s’ajoute à une décision identique déjà prise en février contre cinq autres médias publics chinois (l’agence Chine Nouvelle, China Global Television Network, Radio Chine Internationale et les distributeurs américains du Quotidien du Peuple et du journal China Daily).

Fin février, trois journalistes du Wall Street Journal avaient été expulsés de Chine en représailles au titre d’une tribune parue dans le quotidien américain et jugé raciste par Pékin.

Dans la foulée, Washington avait fortement réduit le nombre de Chinois autorisés à travailler pour les médias d’Etat de leur pays aux Etats-Unis.

Les autorités chinoises avaient riposté en expulsant une dizaine de correspondants américains, travaillant pour le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post.

Interrogé sur le risque que l’annonce de lundi conduise, côté chinois, à de nouvelles représailles contre des journalistes américains travaillant en toute indépendance, le secrétaire d’Etat américain adjoint pour l’Asie de l’Est, David Stilwell, n’a pas exclu ce scénario.