Peines de prison pour les manifestants du Rif marocain: "Une manière d’intimider les gens"

La justice marocaine a prononcé des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour la cinquantaine de militants de mouvement Hirak. Ce mouvement de contestation est né dans les rues de la ville de Al Hoceima, dans le Rif marocain, il y a deux ans.

La colère avait enflammé la ville après la mort d'un vendeur de poisson, broyé par une benne à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise.

Quatre personnes considérées comme les meneurs du mouvement, parmi lesquelles Nasser Zefzafi, ont écopé des peines les plus lourdes. Nous avons interrogé Pierre Vermeeren, professeur à l'Université de Paris I, su a signification de ces peines.

Les autorités judiciaires ont déclaré que ces peines étaient clémentes par rapport à la gravité des faits. Qu'en pensez-vous?

Pierre Vermeeren: Plus ou moins 340 ans de prison pour une cinquantaine d’accusés, dont 4 personnes qui écopent de 20 ans de prison, on ne peut pas dire que ce soit très léger.

C’est vrai qu’on avait même évoqué la peine de mort, mais là cela aurait encore été une autre affaire: elle n’a jamais été appliquée au Maroc depuis très longtemps.

C’était donc plutôt une manière d’intimider les gens, pour les accuser de crimes contre la sûreté de l’Etat.

En même temps, on ne voit pas très bien à quoi font référence ces accusations de crimes contre l’Etat. Ce sont des émeutes sociales au départ, des émeutes contre la mort d’une personne, qui ont pris une dimension sociale, puis une dimension politique, c’est incontestable. Mais ca donne indéniablement une tonalité politique à ces condamnations, qui a peu avoir avec des affaires criminelles ou des affaires judiciaires.

Donc c’est assez étonnant de dire que ce sont des peines légères puisque ce sont justement des peines très fortes, qui sont destinées à faire peur et à faire réfléchir à deux fois ceux qui seraient tentés par une telle aventure politique.

On pourrait penser à une sorte de criminalisation de ce mouvement social?

Pierre Vermeeren: Oui, parce que si vous criminalisez les responsables de ce mouvement, vous envoyez un message l’ensemble des manifestants sociaux et des manifestations sociales à travers le pays. Ça s’adresse vraiment au Rifains.

Il y a vraiment eu une peur dans le chef des autorités, on le voit. Parce que, tout d’abord, le procès a duré très longtemps, les gens ont été arrêtés depuis plus d’un an. Ensuite ça a été programmé en pleine Coupe du Monde, le soir de la victoire du Maroc, à la veille de l’été… Ça a vraiment été programmé au moment le plus " inoffensif " possible.

Et puis cela montre cette grande peur de la part de l’Etat, puisque, malgré tout, n’a pas reculé. Tout le monde a été condamné si j’ai bien compris, même si c’est à moins de 5 ans de prison pour les peines les plus légères, autour de 3 ans e prison. C’est à la mesure de la peur qui avait concerné l’Etat marocain, dans les années 2016-2017.

Est-ce que par ailleurs, l'Etat marocain a entendu les revendications des manifestants? Est-ce qu'il y a répondu?

Pierre Vermeeren: Le problème c’est qu’il y a 20 ans de travail, il y a une génération entière qui doit reconstruire cette région, qui est dans un tel état de délabrement que le travail est considérable.

Des chantiers ont peut-être été lancés, certains ont été confirmés voire même amplifiés. Mais il y a des problèmes. Il s’agit principalement de problèmes de formation, de problèmes humains, il manque de cadres dans les écoles, dans le domaine de la santé.

Et puis il ne s’agit pas de construire deux ou trois immeubles. Il s’agit de construire une région entière. Elle reste en proie à une forte délinquance, c’est connu, et cela doit entraver ce qui se passe dans cette région.

Ce n’est donc pas quelque chose que l’on peut juger aujourd’hui. Une prise de conscience a certes eu lieu, une peur aussi, des efforts ont été annoncés. Mais ce n’est pas au bout d’un an qu’on verra du changement…

Et est-ce que ce travail sera fait ? Ça reste une vraie interrogation.