Peine de mort : 690 exécutions en 2018, une baisse d'un tiers en un an, selon Amnesty International

Amnesty International publie ce mercredi son rapport mondial sur la peine de mort pour l'année 2018. Et souligne une bonne nouvelle : le nombre d'exécutions n'a jamais été aussi bas. 690 personnes ont été mises à mort en 2018. C'est un chiffre qui reste toutefois trop élevé pour l'association, qui s'oppose aux exécutions, quelles que soient les circonstances.

Evolution du nombre d'exécutions dans le monde entre 2009 et 2018 - © Amnesty International

Les chiffres n’ont jamais été aussi bas depuis 1979. On observe donc une réelle tendance de fond, mais certains pays vont à contre-courant. C’est le cas de l’Egypte, des USA ou encore de la Thaïlande et du Japon, explique Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International Belgique : "Souvent, c’est lié aux circonstances politiques locales, aux tensions qu’il peut y avoir au sein de la société et c’est une manière facile pour les gouvernements de répondre à ce genre de tensions. C’est aussi souvent lié à des traditions religieuses".

Les traditions religieuses sont aussi importantes en Iran, mais là, le nombre d’exécution a baissé de moitié. Même avec cette diminution, le pays occupe toujours la deuxième place du podium. Pour Amnesty, la situation reste préoccupante dans ce pays : "Il y a la question des procès qui mènent à la peine de mort qui sont souvent des procès tout à fait inéquitables et aussi le fait que ce sont des pendaisons qui sont exécutées en public ce qui est contraire à tous les traités internationaux et enfin 7 mineurs faisaient partie des exécutés l’année passée", poursuit Philippe Hensmans.

Juste devant l'Iran, la Chine occupe toujours la première place avec plus de mille exécutions chaque année. Un chiffre qui est sans doute sous-estimé puisque les données concernant les mises à mort sont classées secret d’État