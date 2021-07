Pegasus : après le temps des dénégations, des enquêtes sur le logiciel espion… Pour mieux l’encadrer ou pour le blanchir ?

C’est une enquête journalistique mondiale qui a dévoilé l’usage à grande échelle d’un logiciel espion sur les téléphones de centaines de personnalités. Au moins 180 journalistes, 85 militants des droits humains et 14 chefs d’Etats dont le président français Emmanuel Macron… Des médias comme les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian et américain The Washington Post rassemblés au sein de l’organisation Forbidden Stories avec Amnesty International ont révélé comment des Etats ont utilisé Pegasus pour les placer sur écoute. Des écoutes de conversations, mais aussi l’activation à distance du micro et de la caméra, le recopiage de carnets d’adresses, l’accès à toute sorte de messages même cryptés. Après nombre de dénégations, certains pays comme le Maroc mais aussi Israël où NSO Group produit le logiciel espion semblent vouloir répondre à ces accusations.

Démentis en cascade et menaces de poursuites

Première réaction du Maroc : il nie être client de NSO Group. "Des allégations mensongères et infondées", "des récits surréalistes…" Le royaume chérifien menace même de poursuites judiciaires quiconque l’accuse dans cette affaire. Le Monde maintient ses accusations, preuves à l’appui que le renseignement marocain utilise le logiciel Pegasus pour espionner des militants pour l’indépendance du Sahara occidental et des journalistes.

Chez NSO, même attitude dès la publication de l’enquête journalistique. Le groupe conteste ces informations et dément une accusation précise concernant les données analysées par le consortium de journalistes, à savoir la liste de plus de 50.000 numéros de téléphone infectés par Pegasus : ce ne sont pas des cibles, dit NSO. Régulièrement accusé de faire le jeu de régimes autoritaires, NSO assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes. Le groupe affirme avoir vendu Pegasus à plus d’une quarantaine de pays, chaque fois avec l’accord des autorités israéliennes.

NSO fait des enquêtes sur la façon dont ses clients utilisent son logiciel, mais le groupe israélien le fait sur base de données fournies par ces mêmes clients qui ont tout le loisir de maquiller l’utilisation véritable qu’ils en font. Ici aussi les journalistes d’investigation ont pu démontrer que ces dénégations ne tenaient pas, analyses des téléphones à l’appui. Mercredi, la société israélienne publiait un communiqué intitulé "Ça suffit" condamnant ce qu’elle qualifie de "campagne médiatique très bien orchestrée, menée par Forbidden Stories et poussée par des groupes d’intérêt, et leur totale absence de respect pour les faits" et de "vicieuse campagne de dénigrement".

Egalement accusée d’employer Pegasus, la Hongrie a commencé par démentir toute surveillance illégale qui que ce soit et dénoncé "un groupe de médias de gauche" proférant "des affirmations non fondées", "gobées par le reste de la presse", qui "suivrait le troupeau". Les médias proches du pouvoir en Hongrie pointent le bouc émissaire favori du gouvernement Orban : George Soros.

L’Arabie saoudite a aussi démenti des "accusations infondées". En 2019 déjà, la technologie du groupe avait été liée à l’espionnage ou à la tentative d’espionnage du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné par les forces de sécurité saoudiennes, ce que NSO a démenti.

"Apporter des corrections"

Mais depuis peu, l’attitude des Etats pointés par l’enquête de Forbidden Stories et d’Amnesty International semble évoluer.

Le parquet marocain annonce ce mercredi une enquête sur ce qu’il décrit pourtant toujours comme des "accusations infondées" et "de graves accusations et allégations" qui "nuisent aux plus hauts intérêts du royaume". La pression? Une enquête est aussi ouverte en France où le président Macron a convoqué un conseil de défense.

Le Parlement israélien met en place une commission pour enquêter sur ces allégations, annonce le député centriste Ram Ben-Barak, à la tête de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement israélien. "A l’issue de l’enquête […] nous évaluerons si nous devons apporter des corrections", ajoute le député qui est aussi l’ancien directeur adjoint du Mossad, les services de renseignements extérieurs israéliens.

Alors, des serrages de vis en perspective, des restrictions à l’exportation d’une technologie sensible comme le souhaite l’Allemagne, un moratoire comme le demande Reporter sans frontière? Ou juste une enquête pour "blanchir" NSO comme le souhaite son PDG Shalev Hulio ?

La Hongrie ouvre aussi une enquête, annonce le Parquet dans un pays pointé du doigt par l’Europe pour le manque de respect de la protection des données et une mainmise du pouvoir sur l’essentiel de la presse. Une procédure d’infraction contre la Hongrie pourrait être lancée concernant Pegasus.

Mettre fin aux dérives : des propositions existent

Si l’on en croit les conclusions de l’enquête du consortium journalistique, Pegasus est bien à l’origine de sérieuses dérives. Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël et aux Etats-Unis et un moment conseiller de NSO Group sur les questions liées aux droits humains à la demande de son nouveau propriétaire basé à Londres Novalpina avait mis en garde et prescrit à l’entreprise un suivi des procédures de sécurité "plus rigoureuses et un peu plus systématiques".

Selon le consultant français, l’entreprise ne disposait pas d’un moyen de vérifier le déploiement réel de son programme. Pour lui, le seul levier dont dispose l’entreprise après avoir vendu Pegasus est de cesser de proposer des mises à jour logicielles aux clients s’il est prouvé qu’ils violent les termes du contrat. "C’est une petite entreprise privée, il doit y avoir quelques dizaines d’employés. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de suivi", indique-t-il à l’AFP.

Dans une entreprise qui pratique "une forme de secret extrême", il dit avoir néanmoins acquis la conviction que NSO Group travaillait avec les services secrets israéliens du Mossad, et peut-être avec la CIA. Selon lui, trois Américains siégeant au conseil consultatif du groupe avaient des liens avec l’agence de renseignement américaine, et la société a déclaré que sa technologie ne pouvait pas être utilisée pour cibler des numéros basés aux États-Unis.

"Il y avait ce point d’interrogation de la présence du Mossad ou de la CIA. Je pensais que c’était les deux, mais je n’avais aucune preuve, aucune preuve. Mais je pense que le Mossad et le CIA sont derrière, avec ce que l’on appelle 'un backdoor', terme signifiant que les services de sécurité seraient en mesure de surveiller le déploiement de Pegasus et éventuellement les renseignements recueillis en conséquence. Israël a nié avoir accès aux informations de Pegasus.

"Je suis convaincu que nous sommes dans une transition technologique qui va changer nos vies", ajoute-t-il, précisant que la question de savoir si ces technologies pouvaient être "civilisées" restait ouverte. Il est incapable de dire si son travail et ses conseils ont eu un quelconque impact : "J’ai fait des propositions. Je ne sais pas si certaines ont été adoptées ou non".

