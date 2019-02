Pedro Sanchez perd son pari impossible

Il n'aura tenu que huit mois. Ce matin, devant la presse, Pedro Sanchez a annoncé qu'il convoquait des élections anticipées pour le 28 avril. Une fin précipitée, deux jours après le rejet par le Parlement de son projet de budget. Mercredi, le premier ministre espagnol n'était en effet pas parvenu à rassembler une majorité de voix autour de son projet de loi de finances pour 2019. Un revers qui l'aura donc mis échec et mat.

Un gouvernement ultra-minoritaire

Pedro Sanchez était arrivé au pouvoir en juin 2018, après avoir gagné une motion de censure contre son prédécesseur, le conservateur Mariano Rajoy, dont le parti était à l'époque empêtré dans plusieurs scandales. Le socialiste avait alors mis en place un fragile gouvernement, ultra-minoritaire, avec seulement 84 députés socialistes sur 350. Impossible dans ces conditions, de gouverner normalement. Durant huit mois, le premier ministre aura mené tant bien que mal une politique du grand écart, tentant de gagner le soutien de différents partis. Une politique qui vient de montrer ses limites.

Ce mercredi, pour faire passer son projet de budget, Pedro Sanchez comptait sur les 67 voix de la gauche radicale et les 17 voix des indépendantistes catalans. Mais ces derniers ont préféré lâcher le premier ministre, condamnant le texte avant même qu'il puisse être voté.

"Le budget le plus social de la décennie"

Le budget présenté par le gouvernement de Pedro Sanchez était le fruit d'un accord avec Podemos, son allié de gauche radicale. Un budget anti-austérité qui comportait un série de mesures très sociales. Il prévoyait notamment d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation ou d'augmenter de 22,3% le salaire minimum, une mesure estimée à elle seule à 340 millions d'euros. Un budget d'ailleurs critiqué par la Commission européenne, en novembre dernier, parce qu'il ne respectait pas les critères du pacte de stabilité européen.

Ce vendredi, Pedro Sanchez a accusé la droite et les séparatistes d'avoir bloqué "le budget le plus social de la décennie dans notre pays" après "sept ans d'injustices sociales et d'austérité".

Pourtant, ce n'est pas le caractère social du budget qui a fait capoter le vote au parlement espagnol. Les députés indépendantistes ont décidé de faire bloc après la rupture du dialogue avec le gouvernement alors qu'ils continuaient d'exiger un référendum d'autodétermination, inacceptable pour Madrid.

Trois ans d'instabilité politique

Le 28 avril prochain, l'Espagne va donc vivre ses troisièmes élections législatives en trois ans et demi. Depuis fin 2015, le pays est en effet plongé dans une instabilité politique chronique due à la fragmentation du parlement.

Un morcellement électoral qui risque bien de se confirmer dans quelques semaines. Si les socialistes se sont redressés dans les intentions de vote, ils ne semblent pas en mesure de d'atteindre une majorité, même en s'alliant avec Podemos ou avec Ciudadanos. A l'autre bout de l'échiquier politique, conservateurs, centristes et extrême droite pourraient former une coalition gouvernementale, sans garantie là non plus, de pouvoir compter sur une majorité.