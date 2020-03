Pédophilie: décision renvoyée sur le pourvoi du cardinal Pell en Australie

La plus haute juridiction australienne a renvoyé jeudi sa décision sur le pourvoi du cardinal George Pell contre sa condamnation pour pédophilie, au terme de deux journées de débats sur la validité des preuves qui ont envoyé en prison un prélat naguère l'un des plus puissants du Vatican. L'ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège, âgé de 78 ans, a écopé en mars 2019 de six ans d'incarcération pour des violences sexuelles commises sur deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est), dont il était l'archevêque.

Débouté en août par la Cour suprême de l'Etat de Victoria, il a formé un ultime recours que la Haute Cour d'Australie a commencé à examiner mercredi. La juridiction siégeant à Canberra a finalement décidé jeudi, au terme de deux jours d'audience auxquelles n'assistaient pas M. Pell, de renvoyer sa décision. La Haute Cour met généralement trois à six mois pour rendre ses arrêts.

Criminel Pell: icône pédophile

L'affaire Pell divise profondément l'opinion publique australienne, comme l'illustraient encore des rassemblements de partisans et d'adversaires jeudi à l'extérieur de la Haute Cour. "Criminel Pell: icône pédophile", pouvait-on lire sur une pancarte brandie par un opposant. "Nous vous aimons, Cardinal George Pell et les véritables victimes", disait une banderole tenue plus loin par des partisans. Jeudi, le principal avocat de la défense, Bret Walker, a exhorté les sept juges à casser la condamnation plutôt qu'à demander un nouveau procès.

Le dossier oppose un ancien enfant de choeur aujourd'hui trentenaire à un homme qui a participé à l'élection de deux papes, été l'un des proches conseillers du pape François et a même été impliqué dans la réponse de l'Eglise aux scandales de pédophilie. La deuxième victime du prélat est décédée en 2014 d'une overdose, sans jamais avoir fait état de l'agression.