Pays-Bas: un policier poursuivi pour avoir transmis des informations sur le député Wilders

Le parquet néerlandais a entamé des poursuites à l'encontre d'un policier pour avoir transmis des informations sur la sécurité du député néerlandais d'extrême droite Geert Wilders.

L'agent du service de surveillance et de sécurisation (DBB) est accusé d'avoir "à six reprises communiqué à des tiers (femmes/petites amies) des informations policières confidentielles et/ou opérationnelles" et d'avoir "effectué des recherches dans le système de la police à usage privé", a indiqué Frans Zonneveld, porte-parole du parquet de La Haye.

Mise en danger

L'an dernier, en pleine campagne électorale en vue des législatives, Geert Wilders avait interrompu ses activités publiques durant une dizaine de jours après l'ouverture d'une enquête sur ce policier.

L'individu identifié par le parquet comme Faris K. avait été arrêté pour "violation du secret professionnel". Selon les médias, cet homme d'origine marocaine aurait transmis des informations sur les déplacements de Geert Wilders à un "groupe criminel marocain".

Connu pour ses prises de position virulentes contre l'islam, Geert Wilders s'en était pris aux Marocains des Pays-Bas, en qualifiant certains de "racaille".

Même si le pays de 17 millions d'habitants est connu pour sa tolérance, la vie politique aux Pays-Bas a connu des actes de violence.

L'ancien chef de file d'extrême droite Pim Fortuyn avait été assassiné en pleine rue en 2002, juste avant les élections législatives. Deux ans plus tard, le réalisateur controversé Theo van Gogh a été tué par un extrémiste islamiste.