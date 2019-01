Pays-Bas: un feu de joie devenu incontrôlable provoque une pluie d'étincelles sur Scheveningen (vidéos)

Les feux de joie sur les plages de Scheveningen et Duindorp, près de La Haye, sont devenus incontrôlables durant la nuit du Nouvel An à cause de bûchers bien plus hauts qu'autorisés, à en croire mardi après-midi les informations diffusées par le service public néerlandais NOS.

Le bûcher de Scheveningen culminait ainsi à 48 mètres cette année alors qu'il ne peut dépasser les 35 mètres. La hauteur maximale des feux de joie est en effet fixée dans une convention entre la commune et l'organisation. Les risques de ce genre de situation sont connus depuis des années, selon l'équivalent de la RTBF et de la VRT aux Pays-Bas.

Lundi soir, le feu de joie traditionnellement allumé sur la plage de Scheveningen a précipité l'évacuation des lieux en raison de son ampleur et de l'extrême chaleur qu'il dégageait. Les flammes se sont répandues aux dunes selon les pompiers, qui se sont déplacés en masse pour contenir le foyer. Un quotidien local a décrit la scène comme un "chaos total".

Chaque année lors du réveillon du Nouvel An, les villages de Scheveningen et Duindorp rivalisent pour alimenter le meilleur et plus beau feu de joie.