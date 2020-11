Pays-Bas : plus de 400 kilos de cocaïne dans un conteneur dans le port de Rotterdam

Les douanes et la police ont découvert 410 kilos de cocaïne lors d’une inspection dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas. La drogue avait une valeur marchande de plus de 30 millions d’euros et a désormais été détruite, a indiqué le parquet. La cocaïne était cachée dans un conteneur qu’un Belge de 50 ans voulait faire sortir du site sans autorisation.

L’homme a été placé sous mandat d’arrêt. Le conteneur provenait du Brésil et était rempli d’une matière première pour l’industrie sidérurgique. La cargaison était destinée à une entreprise en France qui, selon le parquet, n’a probablement rien à voir avec ce trafic de drogue.