Pays-Bas: la traductrice blanche d'Amanda Gorman démissionne après un "tollé"

Un écrivaine néerlandaise a démissionné de son poste de traductrice de la poétesse Amanda Gorman, la jeune star noire de l'investiture du président américain Joe Biden, après un tollé autour du fait qu'un traducteur noir n'a pas été choisi. Marieke Lucas Rijneveld, devenue l'an dernier plus jeune lauréat du prix international Booker pour son roman "L'inconfort du soir", avait été choisie pour cet emploi de traducteur par l'éditeur néerlandais Meulenhoff.

Mon coeur et mon esprit sont toujours remplis des événements de ces derniers jours

Mais après des critiques aux Pays-Bas sur le choix d'une traductrice blanche, Marieke Lucas Rijneveld, qui utilise le pronom non binaire "iel", a annoncé sa démission de son emploi de traducteur de l'oeuvre de Gorman "The Hill We Climb". "Mon coeur et mon esprit sont toujours remplis des événements de ces derniers jours", a déclaré Marieke Lucas Rijneveld, 29 ans, lundi soir sur Twitter, ajoutant vouloir publier un poème sur la polémique de ces derniers jours, intitulé "La poésie unit, réconcilie et guérit."