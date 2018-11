La société de chemin de fer va indemniser les proches de Juifs déportés: et la SNCB?

La SNCB va-t-elle suivre l'exemple de la compagnie des chemins de fer néérlandaise? Aux Pays-Bas, comme en France et en Allemagne auparavant, la compagnie des chemins de fer a ou va indemniser les familles des déportés juifs, pour s'amender de sa complicité avec les nazis durant la seconde guerre mondiale.

Et en Belgique?

Ce chapitre noir de notre histoire est rouvert. En 2012, Jannie Haek , administateur à l'époque de la SNCB avait reconnu le rôle de la compagnie dans la déportation des Juifs.



Pour Michael Freilich, rédacteur en chef de la revue Joods Actueel, un mensuel flamand d'information de de la communauté juive, une excuse ne suffit pas, apprend-on dans le journal "De Morgen".

A la lumière de la décision néerlandaise, il a posé la question à deux hommes politiques flamands, l'échevin anversois Claude Marinower NVA et le bourgmestre Open VLD de Malines, Bart Somers. Tous deux plaident pour une enquête.



Bart Somers estime que la SNCB doit mener une enquête sur sa complicité possible dans la déportation de 25000 Juifs et Tziganes vers les camps de la mort. Il faudrait que la SNCB ouvre ses archives et investisse dans une enquête ou un doctorat.

Et s'il s'avère que de l'argent a a été gagné lors de ces déportations, il faudre des compensations, estime Michael Freilich

En 2003, un rapport du Sénat sur la collaboration montrait que plusieurs services publics avaient obéi sans broncher.

Des millions d'euros gagnés en les déportant

Aux Pays-Bas, la compagnie des chemins de fer a gagné des millions d'euros en déportant les juifs.

Cette annonce survient après des discussions entre le dirigeant de la société nationale Nederlandse Spoorwegen (NS), Roger van Boxtel, et l'ancien physiothérapeute de l'équipe de football amstellodamoise Ajax, Salo Muller, qui a perdu ses deux parents pendant la guerre.

M. Muller milite depuis 2017 pour une indemnisation de la part de la NS, qui a transporté ses parents en train depuis Amsterdam vers le camp de transit de Westerbork, dans le nord-est des Pays-Bas. Depuis cet endroit, ils ont ensuite été envoyés vers le camp d'extermination d'Auschwitz, en Pologne.

La NS a donc décidé de "mettre en place une commission" afin de "déterminer comment la NS, pour des raisons morales, peut verser des indemnités individuelles", a annoncé la société dans un communiqué.

Comme nombre d'autres entreprises néerlandaises, la NS a poursuivi ses activités au service des occupants nazis après l'invasion du pays par l'Allemagne en mai 1940, gagnant l'équivalent de millions d'euros en transportant des familles juives vers Westerbork, selon la chaîne de télévision nationale NOS.

Au total, quelque 107.000 des 140.000 juifs habitant aux Pays-Bas ont été acheminés à Westerbork avant d'être envoyés vers des camps de la mort comme Auschwitz, Sobibor et Bergen-Belsen.