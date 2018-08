Pays-Bas: la police tire sur un suspect en gare d'Amsterdam Centraal

La police néerlandaise a tiré, en pleine gare d'Amsterdam Centraal, vendredi, sur un individu considéré comme suspect, qui était impliqué dans des coups de couteau. La police a elle-même annoncé l'incident via Twitter. Le trafic ferroviaire a été mis à l'arrêt, et la gare a été temporairement évacuée.

L'individu touché par les tirs de la police, et deux personnes blessées par les coups de couteau, ont été emmenés à l'hôpital.

"On a entendu des cris perçants et des personnes ont monté les escaliers en courant du hall de la gare vers les quais.", a déclaré un témoin au journal Volkskrant. "Personne ne savait ce qu'il se passait, les annonces de train se poursuivaient tout simplement. Ensuite, des personnes revenaient au compte-gouttes. Il y avait des agents qui sommaient les voyageurs de sortir. Le hall était déjà vide. Certaines personnes se trouvaient au sol, mais je n'ai pas bien pu voir. J'ai pris ma fille de 3 ans et l'ai amenée dehors."

Les quais 4 et 5 de la gare ont été fermés temporairement. On ne connait pas encore les causes exactes de l'incident.