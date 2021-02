Pays-Bas: avec la vague de froid, les Néerlandais sortent leurs patins à glace

Des participants patinent un canal gelé de la ville de Sloten (canal) lors de la 15e course de patinage de 11 villes. - © COR MULDER - AFP

Les Pays-Bas ont été frappés dimanche par leur première tempête de neige en plus de dix ans. Des températures glaciales qui ont fait naître l'espoir de pouvoir organiser, pour la première fois depuis 1997, la mythique course de patinage de vitesse "Elfstedentocht", "Tour des onze villes". Cette course très populaire, traverse 11 villes de la Frise, dans le nord du pays, sur une distance de 200 kilomètres.

Cependant, les espoirs ont toutefois été refroidis, en raison des restrictions liées au coronavirus. "Il n'est pas possible d'organiser un Elfstedentocht dans le cadre des actuelles mesures de lutte contre le Covid-19", a déclaré mardi dans un communiqué l'Organisation royale du Tour des onze villes.

"Dès que les mesures seront assouplies, la situation sera de nouveau étudiée", a-t-elle ajouté, précisant qu'une éventuelle course dépendait aussi de l'épaisseur de la glace.