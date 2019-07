Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique… l’Europe accablée par la canicule

Ce mercredi, c’était le jour le plus chaud que la Belgique ait connu : 39,9 degrés mesurés à Kleine Brogel. Et ça devrait continuer ce jeudi, avec des températures jusqu’à 40 degrés.

La Belgique n’est pas la seule à avoir battu son record. Les Pays-Bas, l’Allemagne ou la France ont aussi dépassé leurs précédents records. Aux Pays-Bas, le métal se dilate sur certains ponts à Amsterdam et à Haarlem. Des employés municipaux les ont aspergés d’eau pour tenter de les refroidir. Tandis qu’une chaîne de télé locale proposait un programme "télé-fraicheur", diffusant des images d’archives de paysages enneigés. Plusieurs centaines de cochons ont eu moins de chance, ils sont morts dans une ferme à cause de la chaleur et d’une panne de ventilation.

En Allemagne, tout le pays est en alerte canicule. Les lacs et les rivières ont été pris d’assaut. Trois personnes se seraient noyées ces dernières 36h.

En France, le Premier ministre Edouard Philippe a appelé à faire très attention aux personnes isolées. Ce jeudi, les températures devraient atteindre des pointes de 43 degrés en certains endroits de l’Hexagone. Les températures sont tellement élevées que la SNCF déconseille à ses clients de prendre le train. Et ceux qui doivent absolument se déplacer sont priés d’emporter des bouteilles d’eau.

Rien de tel à la SNCB pour l’instant… Même si certains trains roulant au diesel ont été retirés préventivement. Ces automotrices sont plus susceptibles de rencontrer des soucis techniques en raison des températures élevées.