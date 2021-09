Paul Rusesabagina, le héros de "Hotel Rwanda", écope de 25 ans de prison pour terrorisme

Incarcéré depuis plus d’un an, l’ancien directeur de l’Hôtel des Mille Collines à Kigali était jugé pour son soutien au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019.

Depuis le début de la procédure, la famille et les soutiens de l’ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film "Hotel Rwanda" dénoncent "un procès politique" mené à l’issue d’une arrestation "illégale", fin août 2020 à Kigali. Paul Rusesabagina, qui vivait depuis 1996 en exil aux États-Unis et en Belgique, a été arrêté dans des circonstances troubles par la police rwandaise à sa descente d’un avion qu’il pensait à destination du Burundi.

"On a l’impression que c’est un jugement qui aurait pu être écrit la veille du début du procès", a commenté Me Lurquin. Il a jugé "probable" que M. Rusesabagina fasse appel de sa condamnation, à condition d’obtenir des garanties sur la possibilité de se défendre. "Il faut reprendre le principe du débat judiciaire", a ajouté l’avocat, qui avait été expulsé le 21 août du Rwanda après avoir été empêché de rendre visite à son client en prison.

Paul Rusesabagina n’a pas bénéficié d’un procès équitable, a affirmé lundi la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès après la condamnation de l’intéressé, citoyen de nationalité belge, à 25 ans de prison par un tribunal de Kigali pour terrorisme.

"À l’aboutissement de cette procédure judiciaire et malgré les appels répétés de la Belgique à ce sujet, force est de constater que M. Rusesabagina n’a pas bénéficié d’un procès juste et équitable, particulièrement en ce qui concerne les droits de la défense. La présomption d’innocence n’a pas été respectée non plus. Ces éléments de facto remettent en question le procès et le jugement", a déclaré la cheffe de la diplomatie belge dans un communiqué.

La ministre s’entretiendra à ce sujet avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, cette semaine, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. "En attendant, la Belgique reste en contact étroit avec M. Rusesabagina", a précisé Mme Wilmès.