Paul Magnette, président de la Commission européenne ? L’impossible rêve des socialistes français

Le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette succèdera-t-il à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne ? Ce scénario surprise est évoqué par Raphaël Glucksmann, tête de la liste socialiste française, baptisée « Envie d’Europe ». Paul Magnette lui-même laisse prudemment la porte ouverte à cette éventualité. La présidence de la Commission, c’est un poste qui ne se refuse pas.

Le week-end dernier, le philosophe Raphaël Glucksmann a présenté aux médias sa liste qui réunit les candidats du Parti socialiste français et de son mouvement Place publique. A cette occasion, il a pris ses distances avec le candidat des socialistes européens pour diriger la prochaine Commission européenne, Frans Timmermans. L’actuel bras droit de Jean-Claude Juncker est jugé bien trop libéral par la gauche française. La tête de liste Envie d’Europe a donc lâché son idée : « Le candidat qui s’imposera comme l’épicentre de la gauche ressemble plutôt au socialiste belge Paul Magnette, dit-il au Monde. C’est l’homme qui s’est opposé au traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada, et qui incarne cette synthèse des deux traditions sociale-démocrate et écologiste que nous portons. »

« Je suis ouvert à la discussion »

Interrogé par Le Figaro, Paul Magnette n’écarte pas l’idée, dont il dit avoir discuté avec Raphaël Glucksmann : « Si la prochaine Commission ne présente pas une rupture radicale par rapport aux politiques actuelles, nous ne la soutiendrons pas. Si le rapport de force électoral le permet, nous présenterons une autre candidature, et dans ce cadre je suis ouvert à la discussion ».

L’actuel bourgmestre de Charleroi a assuré qu’il ne siégerait pas au Parlement européen s'il était élu le 26 mai. Mais il avait précisé à l’agence Belga que son suppléant Marc Tarabella ne le remplacerait qu’à partir du 2 juillet, date de l’installation de la nouvelle assemblée. Durant le mois de juin, il compte bien, en tant qu’élu européen, participer aux réunions de coordination où se joueront la plupart des grands enjeux post-électoraux.

Un scénario hautement hasardeux

Le scénario avancé par Raphaël Glucksmann reste néanmoins hautement hasardeux. D’abord parce que le Parti socialiste européen s’est choisi son Spitzenkandidat, celui qui deviendra président de la Commission si les socialistes dominaient le nouvel hémicycle. Et c’est Frans Timmermans. De plus, la liste Envie d’Europe flirte dangereusement dans les sondages avec le seuil des 5% des intentions de vote. Le PS français, menacé de disparition, n’est pas en position d’imposer un revirement au PSE sur une question aussi stratégique.

D’autre part, la proposition formulée pour rassembler les forces vertes et de gauche a été immédiatement taclée par le chef de file français des écologistes Yannick Jadot. Cette communication relève de l’« enfumage », dit-il au Figaro : « Raphaël Glucksmann fait vivre une hypothèse qui l’arrange dans la discussion politique, mais c’est une blague. Je veux bien croire en sa sincérité, mais je sais comment ça se passe au Parlement européen. Frans Timmermans correspond à la ligne du groupe des sociaux-démocrates ».

Avant de se tourner vers Raphaël Glucksmann, le PS français avait déjà fait appel à Paul Magnette pour devenir sa tête de liste pour l’élection au Parlement européen. L’ancien ministre-président wallon, dont la visibilité européenne s’était consolidée lors de la crise du CETA à l’automne 2016, avait décliné l’offre.