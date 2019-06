Pas invité en Angleterre ni en France, Vladimir Poutine renforce l'axe Moscou – Pékin

Une non-invitation qui paraît d’autant plus surprenante que Vladimir Poutine figurait parmi les chefs d’Etat présents en France en 2014 pour le 70ème anniversaire du Débarquement. A l’époque, une rencontre particulière avait été organisée entre Vladimir Poutine, François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien Petro Porochenko avec l’espoir de dégager des pistes de solution au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

"Comme l'observent les historiens, le débarquement de Normandie n'a pas eu un impact décisif sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique. Elle avait déjà été prédéterminée par l'impact des victoires de l'Armée rouge, principalement à Stalingrad et à Koursk."

Cinq ans plus tard, Vladimir Poutine est donc le grand absent de ces cérémonies. Mais le maître du Kremlin n’est pas du genre à se morfondre dans son palais. Sa réponse consiste d’abord à relativiser l’importance de l’événement commémoré. Hier, la Russie a donc rendu hommage aux soldats occidentaux tués lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, mais elle a aussi expliqué que l'opération n'avait pas joué un rôle décisif pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. "Son importance ne doit pas être exagérée. D'autant plus que dans le même temps, on diminue la portée des efforts colossaux de l'Union soviétique, sans qui cette victoire n'aurait tout simplement pas eu lieu", a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Xi Jinping invité à Moscou

Mais la riposte de Vladimir Poutine ne s’est pas arrêtée là. Il a aussi invité le président chinois à lui rendre visite une visite d'Etat qu’il a qualifiée "d’événement crucial pour nos relations bilatérales", en rappelant que l'Union soviétique a été "le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine, au lendemain de sa proclamation" en 1949.

Après une réception à son honneur sous les ors du Kremlin, une soirée au théâtre du Bolchoï, une visite à deux pandas chinois prêtés au zoo de Moscou et une intervention au principal rendez-vous économico-politique russe, Xi Jinping a été reçu plusieurs heures par Vladimir Poutine, multipliant les compliments et les déclarations d'amitié.

"Nous nous sommes rencontrés près de 30 fois ces six dernières années (...), Vladimir Poutine est mon meilleur ami et un excellent collègue", a notamment déclaré Xi Jinping, invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le principal rendez-vous des affaires en Russie auquel 17.000 personnes sont attendues aujourd’hui et demain.

Entre temps, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont engagés à approfondir leur coopération militaire et une série de contrats ont été signés entre entreprises russes et chinoises. Et en guise de réponse aux Etats-Unis qui accusent Huawei d'espionnage, le géant technologique au coeur des tensions sino-américaines a signé un contrat avec le numéro un russe MTS pour développer un réseau 5G. De quoi renforcer encore l’axe Moscou-Pékin.