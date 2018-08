Pas de port pour 87 migrants secourus par une ONG en Méditerranée

L'ONG espagnole Proactiva Open Arms cherchait encore ce vendredi un port pour débarquer 87 migrants secourus deux jours plus tôt, dans les eaux internationales au large de la Libye. "Nous commençons à voir leurs premiers sourires, même si la peur et l'incertitude se lisent encore sur les visages", a raconté l'ONG sur Twitter, se félicitant de pouvoir apporter "un peu d'humanité après les persécutions dans leur pays, les tortures en Libye et le périple en mer".