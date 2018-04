Pas de Nobel de littérature en 2018? L'Académie suédoise en crise réfléchit

Son blason terni par des accusations de viols et agressions visant l'époux français d'une immortelle, l'Académie suédoise en crise pourrait ne pas décerner le Nobel de littérature en 2018, a rapporté jeudi la radio publique suédoise SR.

"Nous en discutons. Nous communiquerons bientôt", a brièvement indiqué Anders Olsson, le secrétaire perpétuel par intérim de l'Académie suédoise créée en 1786.

SR croit savoir que plusieurs membres de l'académie et de son comité Nobel proposent de réserver le prix cette année et d'en décerner deux en 2019. "Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l'académie, et par égard pour la récompense, il serait peut-être préférable de différer l'attribution d'une année", a notamment plaidé Peter Englund. Interrogé par l'agence TT, un autre académicien, Göran Malmqvist, a lui démenti et assuré que le prix serait normalement décerné.

Démission impossible

Peter Englund est l'un des cinq académiciens, dont la secrétaire perpétuelle en exercice Sara Danius, ayant annoncé abandonner leur fauteuil ces dernières semaines.

Les statuts actuels de l'institution ne permettent pas à ses 18 membres élus à vie de démissionner, mais ils peuvent laisser leur fauteuil vide, comme ils le font depuis des années pour deux femmes. Les récents retraits réduisent donc à 11 le nombre d'académiciens actifs. Or, ces statuts imposent la présence de 12 élus. Il incombe au roi, son protecteur, de modifier ces règles, ce qu'il serait prêt à faire.

#metoo

La crise remonte à novembre, en pleine campagne #metoo, lorsque le quotidien de référence Dagens Nyheter a publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un Français, Jean-Claude Arnault, marié à l'académicienne Katarina Frostenson, en retrait depuis.

Depuis novembre, l'Académie a rompu tout lien avec Claude Arnault et coupé ses subventions au lieu d'exposition et de performances qu'il dirigeait à Stockholm, couru des élites culturelles.

Le parquet de Stockholm a annoncé mi-mars qu'une partie de l'enquête préliminaire ouverte contre lui avait été classée sans suite pour cause de prescription ou faute de preuves. Il s'agit de viols et d'agressions présumés commis en 2013 et 2015. Les faits non encore classés n'ont pas été divulgués. Par la voix de son avocat, interrogé par l'AFP, ce dernier nie tout comportement criminel.

S'agissant du prix Nobel, actuellement doté de neuf millions de couronnes (863.000 euros), il n'a pas été décerné à sept reprises depuis 1901: en 1914 et 1918, en 1935 puis 1940, 1941, 1942 et 1943.