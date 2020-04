Pas d'interdiction de déplacement: malgré le bilan en hausse du coronavirus, les plages des Pays-Bas très fréquentées

Avec une population comparable mais supérieure à la nôtre (plus de 17 millions d’habitants aux Pays-Bas et 11,4 millions en Belgique), mais une manière d’appréhender l’épidémie de coronavirus très différente, il est intéressant de se pencher sur la manière dont l’épidémie évolue dans ce pays voisin.

Les Pays-Bas comptent 16.627 cas avérés de contamination, soit 904 supplémentaires par rapport à vendredi. Pour rappel, en Belgique, les derniers chiffres disponibles font état de 140 nouveaux décès pour un total de 1283 décès, 18.431 cas (soit 1661 de plus) et 5678 personnes hospitalisées.

"Bleib zuhause, restez a la maison, stay at home" a dit le Premier ministre hollandais aux touristes belges et allemands - © REMKO DE WAAL - AFP

Ne venez pas !

Hier, le Premier ministre, Marc Rutte a lancé lors d’une allocution à la télévision un appel très clair : " Nous appelons aujourd’hui et dans les prochains jours, via les réseaux sociaux, les touristes belges et allemands, à ne pas venir aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, beaucoup de parcs de vacances sont fermés. Le peu qui sont encore ouverts vont devoir fermer toutes leurs installations comme les toilettes, les douches, etc. Alors, ne venez pas. "

Il a précisé qu’une interdiction ne semblait pas nécessaire à ce stade, parce qu’il pensait qu’aucun touriste ou très peu allaient se rendre aux Pays-Bas.