Paris prépare de futures capacités pour ses blindés Scorpion qui intéressent la Belgique

La Direction générale de l'armement (DGA) du ministère français de la Défense a lancé des études destinées à préparer de futures capacités - dont l'utilisation de drones - du programme de blindés Scorpion, à mener en principe en coopération avec la Belgique, qui compte acheter 477 engins pour ré-équiper la composante Terre de son armée belge.

Ces études portent sur trois futures capacités: l'intégration de drones et de robots dans le système de combat, la communication avec le combattant débarqué (de son blindé), ndlr) et la gestion de la multiplication des capteurs. Ces études préparatoires ont été notifiées à la société tns-MARS, titulaire d'un marché dédié qui réunit Thales, Nexter et Safran. Elles doivent permettre de lancer les développements dans les quatre années à venir, a précisé le ministère dans un communiqué.

La Belgique souhaite acheter 477 véhicules

La loi de programmation militaire (LPM) adoptée fin juin prévoit le renouvellement accéléré des véhicules blindés médians de l'armée de Terre, grâce au programme Scorpion, dont 50% des nouveaux modèles seront livrés d'ici à 2025. Il comprend notamment trois nouveaux véhicules blindés: 936 véhicules de combat légers Griffon (dans la terminologie française des VBMR, pour véhicule blindé multirôle), 150 chars - ou EBRC (engin blindé de reconnaissance et de combat) Jaguar et un nombre initial de 489 Serval, des VBMR légers.

La Belgique souhaite acheter 417 véhicules de combat légers Griffon et 60 véhicules de combat médians Jaguar. Le gouvernement a réservé un montant de 1,1 milliard d'euros pour cet achat.

Selon le ministère français de la Défense, le programme Scorpion prévoit dès 2022, le lancement des travaux d'intégration des robots et mini-drones dans le dispositif de combat. "Ces systèmes non habités, connectés au système d'information et limitant l'exposition des combattants aux menaces potentielles, apporteront un avantage décisif aux unités en étendant leur capacité de renseignement et d'intervention", précise le communiqué.

"Acteur particulièrement exposé, le combattant débarqué, au cœur de la deuxième étude, pourra demain, échanger des informations en temps réel et en toute sécurité avec tous les acteurs du champ de bataille. Il disposera de moyens d'échanges de données lui permettant d'accéder à des informations provenant des autres combattants et des véhicules et participera à alimenter la situation tactique du dispositif avec des éléments au plus proche du terrain", ajoute le texte.

Selon le ministère de la Défense, la performance d'ensemble repose aussi sur la meilleure exploitation possible des nombreux capteurs déployés sur le champ de bataille. Pour traiter et analyser toutes les informations produites, il sera nécessaire de s'appuyer sur les technologies d'intelligence artificielle et de traitement massif de données. L'objectif est d'assister le combattant dans l'action en lui proposant des solutions pour une plus grande réactivité.

Le partenariat envisagé entre la France et la Belgique doit en principe également s'étendre à la recherche et au développement, à la formation, à l'entraînement, à la maintenance et à la coopération opérationnelle, selon Paris.