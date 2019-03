Paris méconnaissable pour l'Acte XIX des Gilets jaunes: la manifestation se déroule dans le calme

Ce 19e samedi consécutif de manifestations se déroule dans un calme relatif depuis la mi-journée à Paris. Interdite aux manifestants après les saccages et violences de la semaine précédente, la touristique avenue des Champs-Elysées était quadrillée par un imposant dispositif policier .

Les gilets jaunes manifestent à nouveau ce samedi en France, dans un climat de tension exacerbée par la crainte de nouvelles violences, face auxquelles le gouvernement sous pression a mis en place un arsenal sécuritaire drastique et controversé.

Les Champs Élysées, surveillés par une escadrille policière - © FRANCOIS GUILLOT - AFP

Paris sous haute surveillance

Pour éviter toute réédition du chaos, l'exécutif n'a pas lésiné sur les moyens. À Paris, les manifestations ont été interdites sur la "plus belle avenue du monde" et ses abords, ainsi que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale.