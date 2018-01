Paris: l'eau monte et la peur de la crue centennale revient avec elle (archives)

Rues et routes inondées, navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, riverains les pieds dans l'eau... Le niveau de la Seine continuait à monter jeudi en région parisienne, une crue au ralenti qui devrait perturber la capitale encore plusieurs jours. Jeudi matin, le niveau de la Seine atteignait 5,44 m au Pont d'Austerlitz à Paris et les conséquences se faisaient déjà sentir.

Retour en arrière

En 1910, lorsque la Seine a atteint 8,65 mètres, les inondations ont causé de nombreux dégâts. Cette hauteur n'avait jamais été atteinte depuis février 1658. Le début du 20e siècle a marqué un nouveau record en matière d’inondations dans la capitale française.

À cette époque, la Seine avait dépassé ses berges et des torrents d'eau boueuse s'étaient déversés sur les boulevards. De nombreuses infrastructures n'en étaient pas sorties indemnes. Tout comme la population, puisque 200 000 personnes, avaient subi les conséquences de ces crues, dont beaucoup ont été contraintes de quitter leur domicile et de subir une coupure de courant de plus d'un mois.

Si ce phénomène se produit à nouveau, les experts estiment que les coûts pourraient s'élever jusqu'à 30 millions d'euros, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une simulation graphique de l'Institut d'urbanisme de la région parisienne montre comment une partie de la ville peut être surmontée par une "inondation centennale", qui a une chance de survenir bientôt.

Autre victime des débordements de la Seine : le musée du Louvre. La proximité de ce lieu emblématique fait de lui une potentielle victime des inondations. Les experts estiment qu'il est en grand danger.