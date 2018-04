Paris et Berlin vont confirmer leur projet d'avion de combat européen du futur

La France et l'Allemagne doivent réaffirmer ce jeudi leur volonté de réaliser ensemble l'avion de combat européen du futur, afin de remplacer, par un seul système, à l'horizon 2040 les actuels Rafale et Eurofighter - un projet ambitieux également proposé à la Belgique -, selon le journal 'Les Echos', qui cite des sources françaises.

La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, se rend à Paris pour rencontrer la ministre française des Armes, Florence Parly.

Selon son entourage, cet entretien devrait confirmer la volonté de Paris et de Berlin de réaliser en commun un grand nombre d'équipements militaires du futur: avions de combat, drones, chars...

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel - qui vient d'entamer un quatrième mandat - avaient convenu en juillet dernier de "développer (ensemble) un système de combat aérien européen" pour "remplacer leurs flottes actuelles d'avions de combat à long terme".

"Depuis juillet dernier, les administrations et les états-majors des armées ont maintenu leurs travaux, ce qui permettra à Florence Parly et Ursula von der Leyen d'annoncer la réalisation en coopération du 'système de combat aérien du futur', probablement un ensemble d'avions pilotés et de drones, voire d'outils de défense sol-air ou air-air, lors du Salon aéronautique (ILA) de Berlin qui démarre le 25 avril", affirme 'Les Echos'.

La France a suggéré d'associer la Belgique

A cette occasion, les deux ministres signeront ensemble un document réalisé par les états-majors français et allemand sur leurs besoins futurs et baptisé "High Level Common Operational Requirements Document", selon l'agence de presse allemande DPA.

"Ce document est essentiel pour exprimer les besoins des armées, et sera ensuite décliné entre les industriels français et allemands (Dassault, Safran, MBDA, Airbus, etc...) pour converger peu à peu vers une feuille de route pour construire le système d'avion de chasse qui remplacera à l'horizon 2040 les Eurofighter de l'armée allemande et les Rafale de l'armée française", a expliqué l'entourage de Florence Parly, selon le quotidien.

La France a suggéré d'associer la Belgique au développement de ce "système de combat aérien du futur" dans le cadre du "partenariat large" que Florence Parly a proposé à son homologue belge dans le cadre du remplacement des F-16 belges par des Rafale.