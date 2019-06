Paris annonce l’interdiction prochaine de stationnement des trottinettes sur les trottoirs

Les trottinettes électriques partagées, une nouvelle tendance - JT 19h30 - 02/01/2019 Une des nouvelles façons d'éviter les embouteillages, sans enfourcher un vélo, c'est la trottinette électrique. De plus en plus de belges sont séduits par cette façon de se déplacer sans effort. Des sociétés l'ont compris et se sont emparés de ce marché encore balbutiant.